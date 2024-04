Guillaume Lamy, Des principes des choses (trad. Sylvain Matton)

Fidéiste (sincère ou non) en religion, « épicurien outré » en physique, adversaire de Galien en médecine et sympathisant affiché des chimistes et iatrochimistes, dont il prit le parti dans sa Dissertation sur l’antimoine (1682), le médecin Guillaume Lamy (Coutances, 1644 - Paris, 1683), docteur-régent de la faculté de Paris, suscita scandales et controverses avec ses Discours anatomiques (1675) et surtout son Explication mechanique et physique des fonctions de l’ame sensitive (1677) où il développe une doctrine de l’âme matérielle qui inspira les matérialistes du XVIIIe siècle, notamment La Mettrie.

Mais c’est dans le De principiis rerum (1669), son premier grand livre, rédigé à l’âge de 25 ans, que le « fléau de la méde­cine », comme le surnommèrent ses confrères, exposa de manière détaillée et systématique, après avoir moqué les philosophies aristotélicienne et carté­sienne, sa conception atomistique et dynamique d’un univers pure­ment matériel conçu comme incréé, éternel et infini. La traduction de cet ouvrage trop méconnu que nous propose Sylvain Matton, la première en langue moderne, est donnée en regard du texte latin original.