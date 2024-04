Peter Burke, Qu'est-ce que l'histoire culturelle ?

Trad. de l'anglais par Christophe Jaquet. Avant-propos d'Hervé Mazurel

« Dans un récit entraînant et magistral, Peter Burke relie la naissance de l’histoire culturelle à la grande tradition germanophone, qui court de Jacob Burckhardt à Aby Warburg en passant par Johan Huizinga. Il retrace ensuite les débats suscités par la notion de culture dans les milieux marxistes orthodoxes et hétérodoxes anglais (via Eric J. Hobsbawm et Edward P. Thomson), explore la controverse européenne autour de la notion de “culture populaire”, détaille les tensions occasionnées avec l’histoire sociale et économique traditionnelle, avant que naissent les jeux d’échelles de la microstoria. Il souligne aussi la façon dont l’histoire culturelle s’est nourrie de certains grands théoriciens (Bakhtine, Foucault, Elias, Bourdieu, Goffman, Certeau, etc.), puis rappelle la manière dont elle fut fécondée par l’anthropologie culturelle américaine (Clifford Geertz et Marshall Sahlins) et dont elle fut portée, enfin, par l’avènement du constructivisme en philosophie.

Une fois le livre refermé, une fois ces constellations intellectuelles mieux repérées, l’histoire culturelle nous paraît soudain plus vaste et plus riche encore que nous ne l’avions imaginé au départ. » — Hervé Mazurel