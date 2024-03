Re-situer et restituer Haïti. Nouvelles connexions (Paris 8)

Colloque international

4 et 5 avril 2024



Université Paris 8, Maison de la recherche (Amphi MR002)

Organisée autour de la thématique « Re-situer et restituer Haïti. Nouvelles connexions », cette manifestation scientifique est portee par Lisa Brunke d’Aix-Marseille Université, Derne Darelle Montoula Niengou de l’Université Paris 8 et Dieulermesson Petit Frère de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC).

Ce colloque international s’inscrit dans une urgence de dire Haïti autrement. Urgence de « dire » et « autrement » pour tenter de sortir le pays de l’économie à la fois du silence et de la diffamation qui entoure le discours sur lui depuis le succès de la révolution haïtienne qui abolit l’esclavage et met fin au colonialisme français sur l’île caribéenne. « Dire » est encore plus pressant alors que le pays traverse actuellement une période très sombre de son histoire. « Autrement » parce que ce colloque ne s’intéresse pas à répéter les mêmes superlatifs de misère et de violence sur Haïti mais aspire à re-situer et restituer le pays en le plaçant au carrefour de toutes ses complexités historiques, politiques, littéraires et sociales. Il se veut une occasion de rencontre et de discussion qui favorise les approches multiples et interdisciplinaires sur la question d’Haïti.

Programme



JEUDI 04 AVRIL 2024



9h – Accueil des participants, petit-déjeuner



9h – 9h15 Ouverture, Brigitte Felix et Claire Bourhis Mariotti (Université Paris 8) et présentation du colloque par les organisateurs Lisa Brunke (Université Aix-Marseille), Derne Darelle Moutoula Niengou (Université Paris 8) et Dieulermesson Petit-Frère (Université Paris-Est Créteil)



Session I Re-situer et restituer la Révolution haïtienne, modérée par Stéphane Douailler (Université Paris 8)

9h30 – 9h45 Emmanuel Milord, École des Hautes Études en Sciences sociales (EHESS) et Université d’État d’Haïti (UEH), « Haïti et le monde au début du XIXe siècle : pour un nouvel ordre des droits humains »

9h45 – 10h Thervilson Froius Mulâtre, Université du Québec à Trois Rivières, « Les lumières haïtiennes déniées : plaidoyer pour une reconnaissance »

10h – 10h15 Discussion

10h15 – 10h30 Kevin Damien Beltou, Columbia University et London School of Economics and Political Science, « La révolution haïtienne : une victoire pour qui ? »

10h 30 – 10h45 Jean Gardy Estimé, Université Paris 8, « Les révolutions américaine, européenne et haïtienne, sont-elles regardées du même œil ? Le cas de Thomas Paine, philosophe et historien français, américo-britannique »

10h45 – 11h Discussion



11h – 11h30 Pause-café



11h30 – 12h15 Conférence plénière par Romuald Fonkoua (Sorbonne Université), modérée par Yolaine Parisot (Paris Est Créteil)

12h15- 12h30 Discussion



12h30 – 13h30 Déjeuner



Session II Haïti et la Francophonie : Discours littéraires et culturels de résistance, modérée par Derne Darelle Moutoula Niengou (Université Paris 8) et Lisa Brunke (Aix-Marseille Université)

13h30 – 13h45 Sara Del Rossi, Université de Varsovie, « Palimpsestes de la parole : théâtre, slam et résistance culturelle en Haïti et au Canada autochtone »

13h45 – 14h Silvia Boraso, Université de Gênes, « Regards québécois sur Haïti : la présence d’Haïti dans la presse québécoise du XIXe siècle »

14h – 14h15 Discussion

14h15 – 14h30 Callios Edwige, Centre de Recherches sur les Identités, les Nations et l’Interculturalité (CRINI), « L’esthétique du chaos dans Douces Déroutes de Yanick Lahens. Restituer, re-situer et reconnecter les mondes francophones via l’art »

14h30 – 14h45 Ulysse Mentor, Université Paris 8 « La transmission de la mémoire culturelle et son refus dans des romans caribéens d’expression française » en visioconférence

14h45 – 15h Discussion



15h – 15h30 Pause-café



Session III Éthiques de la non-violence : de Stella (1859), au cinéma et dans la poésie d’Haïti des années 2020, modérée par Julia Borst (Université de Brême)

15h30 – 15h45 Sarah Budasz, Universiteit van Amsterdam, « Pastoralisme et fratricide : l’utilisation du mythe dans Stella d’Emeric Bergeaud »

15h45 – 16h Cécile Accilien, University of Maryland, « “N AP BOULE” » : Le cinéma haïtien des années 2020 »

16h – 16h15 Alessandra Benedicty-Kokken, Universiteit van Amsterdam, « Le « dire poétique » de Papa Loko dans la poésie de Port-au-Prince au XXIe siècle)

16h15 – 16h45 Discussion



Fin de la première journée

VENDREDI 05 AVRIL 2024



9h – 9h15 Accueil des participants, petit-déjeuner



Session IV Écocritique et nouvelles connexions décolonialisées, Modérée par Yolaine Parisot (Université Paris-Est Créteil)

9h15 – 9h30 Quentin Mur, Université Paris 8, « Une prosopopée politique et ses effets : Botanique, paysage et décolonisation chez Jacques Roumain »

9h30 – 9h45 Claudine Civil et Charlène C. Ambe, chercheuses indépendantes, fondatrices de PAP’PADAP ! Travels , « Le Rara, pont entre le vodou et la culture haïtienne »

9h45 – 10h Alessia Vignoli, Université de Varsovie « Réinventer Ayiti : lutte décoloniale et conscience écologique dans la littérature haïtienne contemporaine »

10h – 10h30 Discussion



10h30 – 11h Pause-café



Session V Pour une restitution d’Haïti par la commémoration, modérée par Dieulermesson Petit Frère (Université Paris-Est Créteil)

11h – 11h15 Gaspard Lénique, Université d’État d’Haïti, « Restitution et réparation en Haïti au temps des commémorations »

11h15 – 11h30 Cae Joseph-Massena, University of Miami, « Restituer radio Haïti-inter : mémoire radiophonique et devenir diasporique haïtien dans l’album Breaking the Thermometer de Leyla McCalla

11h30 – 11h45 Carolyn Shread, Mount Holyoke College, « Restitutions intellectuelles : Haïti au programme »

11h45 – 12h15 Discussion



12h15 –13h30 Déjeuner



Session VI Habiter l’avenir : vers de nouvelles résolutions, modérée par Nadève Ménard (Université d’État d’Haïti)

13h30 – 13h45 Erno Renoncourt, Chercheur Indépendant, « La résilience haïtienne racontée autrement » en visioconférence

13h45 – 14h Jean-Claude Icart, Chercheur Indépendant, « Un fonds de développement pour la paysannerie haïtienne ? »

14h – 14h15 Ralph Jean-Baptiste, Café Philo-Haïti, « Entre décrire et prescrire : avec quoi changer la société haïtienne ? »

14h15 – 14h45 Discussion



14h45 – 15h15 Pause-café



15h15 – 16h15 Table ronde : (Re)penser Haïti à partir d’Haïti. Comment et pourquoi ?, modérée par Carolyn Shread (Mount Holyoke College)

Cécile Accilien, University of Maryland

Anne Brüske, Université de Regensburg

Michèle Duvivier Pierre-Louis, Fondation connaissance et liberté (Fokal)

Nadève Ménard, Université d’État d’Haïti

16h15 – 16h45 Échange avec le public



16h45 – 17h Clôture du colloque par le comité d’organisation



18h – 20h Soirée culturelle

Lieu : Association Kale Be Beat (15 Quai du Square, 93200 Saint-Denis)

PARTENAIRES

Le colloque a bénéficié du soutien de l'Université Paris 8, l’ED PTS, UR TransCrit, Université Paris-Est Créteil, UR LIS, EUR FRAPP, France 2030, Fondation pour la mémoire de l’esclavage, Institut des Amériques, LEGS ÉDITION et Fondation connaissance et Liberté (FOKAL).

ORGANISATEURS

Lisa Brunke est actuellement lectrice au Département d’études germaniques à Aix-Marseille Université. Sa recherche porte sur la littérature francophone, postcoloniale et caribéenne. Sa thèse « Banm yon ti limyè – Communautarisation et vivre-ensemble dans les romans haïtiens après 1986 » est parue en février 2024 chez Les Editions du Lendemain.

Derne Darelle Moutoula Niengou est doctorante en littérature américaine à l’Université Paris 8. Sa thèse porte sur l’œuvre de l’écrivaine étasunienne Edwidge Danticat et est intitulée « Le réexamen de la notion de littérature nationale dans les travaux ». En parallèle de sa thèse, elle occupe un poste d’ATER au Département d’études des pays anglophones (DEPA) de l’Université Paris 8.

Dieulermesson Petit Frère est doctorant à l’Université Paris-Est Créteil, École doctorale Cultures et Sociétés, en partenariat avec LIS – Lettres Idées Savoirs. Boursier de l’EUR FRAPP, sa thèse s’intitule « Écriture du corps et dynamique politique dans la fiction romanesque haïtienne contemporaine ». Éditeur, poète et critique littéraire, il a publié de nombreux articles sur la littérature haïtienne et co-dirigé le numéro spécial de Legs et littérature consacré à Jacques Stephen Alexis paru en mars 2022.