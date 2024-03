Gérard Saurat, Les mots de Jacques Brel, Dictionnaire poétique (préf. de Jean Pruvost)

Les chansons de Jacques Brel constituent un des sommets de la poésie du XXe siècle parce qu’il a su apparaître comme un peintre de la condition humaine à la fois breughélien, impressionniste, expressionniste, réaliste mais aussi, mais surtout, comme un écorché vif. Les thèmes qu’il traite, obstinément mais avec une variété incroyable dans les textes et les musiques, renvoient bien sûr aux sujets qu’abordent la plupart des poètes et chanteurs : l’amour, la mort, la vie, l’amitié, la tendresse, la vieillesse, le temps, la tristesse. Mais il y a chez Brel, et c’est sa marque de fabrique, ce quelque chose de désespéré qui rend compte de l’existence humaine, d’une espèce d’impossibilité de vivre, de heurt contre les réalités et qu’il traduit de façon poétique, grave et, bien souvent aussi, comique et sarcastique, ce qui est une autre façon de railler l’absurdité de la vie.

Le projet de ce livre a été de tenter de rendre visible l’univers de Brel par le recensement et la présentation comparée des mots qu’il utilise et qui donnent une coloration particulière à telle chanson. Le choix qui est fait dans cet ouvrage permet d’entrer dans la « machine poétique » de l’auteur-compositeur, de pénétrer dans son langage d’écrivain, de découvrir l’intime de son être en mettant en regard les différentes nuances d’un même vocable regroupées dans un travail d’analyse réalisé pour chacune des entrées.

Ce sont donc quelque 150 chansons qui ont été étudiées, l’essentiel de l’œuvre, et l’ouvrage compte environ 400 entrées particulières, recensant pas moins de 3400 citations. Il est d’ailleurs intéressant de noter que si certaines occurrences n’apparaissent qu’une seule fois dans le corpus, d’autres y figurent plusieurs dizaines de fois, voire, pour le mot « amour », près de 150 fois. C’est donc à cette « promenade » à travers les mots de Brel que le lecteur est invité.

Gérard Saurat, linguiste de formation, a été inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale. Les chansons de Jacques Brel ont été les repères de toute la vie de l’auteur de cet ouvrage, les occasions de jubilation à la faveur de textes inoubliables, l’accompagnement des jours de rire ou de pleur, l’évidence d’une existence vécue comme tragique et dérisoire.

