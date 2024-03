Présence Francophone, n° 100 : "Langages et imaginaires d'Ousmane Sembène" (dir. Mbaye Diouf & Edoardo Cagnan)

Parution du n°100 (2023) de la revue Présence Francophone consacré aux « Langages et imaginaires d'Ousmane Sembène ».

Codirigé par Mbaye Diouf et Edoardo Cagnan, le volume est produit en hommage au centenaire de la naissance de l'écrivain et cinéaste sénégalais et fait le bilan critique d'une œuvre multiforme et pionnière, marquée par la trajectoire sociale atypique d'une figure tout aussi atypique des lettres et du cinéma panafricain.

Le volume compte les contributions de Gabrielle Chomentowsky, Gesine Drews-Sylla, Louis Ndong, Claude Forest, Pierre Ndemby Mamfoumby, Assane Ndiaye, Léthicia Obono Ngou-Milama, Abdoulaye Sall, Florence Leca Mercier, Mbaye Diouf, Bocar Aly Pam, Carina Yervasi et Edoardo Cagnan.

Pour se le procurer, s'adresser à Jean Ouedraogo (ojean@holycross.edu) ou à Mbaye Diouf (mbaye.diouf@mcgill.ca).

Les précédents numéros de Présence Francophone sont en libre accès : https://crossworks.holycross.edu/pf/