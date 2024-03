S. Hatchuel, L'écran shakespearien

William Shakespeare est sans conteste l’auteur des œuvres qui ont inspiré le plus de films au monde, à commencer par les « classiques » de Laurence Olivier, Orson Welles, Franco Zeffirelli, Kenneth Branagh ou Baz Luhrmann. Le dramaturge continue à influencer la production actuelle, mais sa présence est souvent fragmentée, voire spectrale.

Il est temps de renouveler le regard sur la contribution immense de Shakespeare en considérant sa place dans une culture audiovisuelle élargie : au cinéma, mais aussi dans les séries télévisées, les dessins animés ou les vidéos postées sur YouTube, c’est-à-dire là où on l’attendrait le moins, afin de réfléchir à sa contemporanéité sans cesse réaffirmée. Shakespeare n’est plus seulement adapté à l’écran, il s’immisce de façon subtile dans un nombre considérable de productions audiovisuelles.

De l’idée d’un « Shakespeare à l’écran » émerge désormais la notion d’écran shakespearien.

—

Présidente d’honneur de la Société Française Shakespeare, Sarah Hatchuel est Professeure en études cinématographiques et audiovisuelles à l’université Paul-Valéry Montpellier 3. Elle est l’auteure de livres sur Shakespeare au cinéma et sur les séries télévisées américaines. Elle codirige la collection Shakespeare on Screen (PURH/Cambridge University Press) ainsi que la revue en ligne TV/Series.