Monique Wittig, Dans l'arène ennemie

En 1979, Monique Wittig figure en une image toute guérillère la portée de son projet : entrer par effraction « dans l’arène ennemie » pour faire sauter les formes, concepts et catégories qui font de l’hétérosexualité le seul contrat social possible.

Ce volume inédit réunit la riche production de textes, articles et entretiens qu’elle a signés entre 1966 et 1999 – devenus au fil du temps introuvables. Écrits ou publiés en français, anglais, néerlandais, portugais ou allemand, ils constituent autant d’entrées dans l’arène ennemie, toujours fracassantes par leur pouvoir immédiat de mise en cause de nos mythologies modernes.

