Longtemps absent des nomenclatures génériques, le portrait de pays peut être considéré comme un genre à part entière, qui se donne pour finalité non pas de proposer le récit d'un voyage ou de fournir des indications pratiques comme celles que l'on trouve dans les guides, mais bien plutôt de décrire des contrées : pays, régions ou villes. L'une de ses déclinaisons conjugue texte et photographies, depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Sous le titre "Portraits phototextuels de pays (XIXe-XXIe siècle). Généalogie et mutations d’un genre polymorphe", le numéro de Mémoires du livre/Studies in book Culture supervisé par David Martens au lendemain d'un colloque de Cerisy examine la généalogie et certaines des principales évolutions de ce genre méconnu - il est souvent issu de commandes - qui présente par ailleurs cette particularité de se décliner à travers différents médiums : texte et photographies, mais aussi cinéma ou encore arts sonores...

Paraît dans le même temps aux Presses Universitaires de Rennes un volume collectif égalemennt consacré aux Portraits de pays. Textes, images, sons, à l'initiative de David Martens toujours avec Jean-Pierre Montier et Sophie Lécole Solnychkine, qui offre une approche globale du portrait de pays dans ces principales déclinaisons médiatiques : la littérature, la photographie, le cinéma, la télévision, mais aussi les arts sonores, les arts graphiques et visuels, ainsi que l’urbanisme et la communication des territoires. Le sommaire donne aussi une grande place à des entretiens d’artistes tels que Thomas Clerc, Raymond Depardon, Joachim Glaude, Julien Poidevin, et accueille en outre une intervention de Bruno Goosse. Fabula vous invite à parcourir la Table des matières… et à lire son introduction…