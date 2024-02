Tout contre la littérature politique

Dans Qu'est-ce que la littérature ?, Sartre disait que les "mots sont des pistolets chargés". Des pistolets de Sartre aux fusils de Sandra Lucbert, le vocabulaire martial ne semble guère avoir changé pour décrire le pouvoir politique de la littérature. La confiance accordée dans le pouvoir des mots n'est pourtant plus la même : critiques et auteur·ices semblent concéder volontiers le caractère limité de l’opérativité de la littérature, sans pour autant y renoncer totalement. Ce sont les paradoxes et les ambiguïtés de la relation entre littérature et politique qu'interroge le nouveau dossier critique d'Acta fabula dirigé par Esther Demoulin et Léo Mesguich et intitulé "Littérature et politique. Nouvelles perspectives théoriques". Réunissant pas moins de dix-sept contributions, le sommaire rend aussi hommage à l'engagement des "petites maisons" d'édition.