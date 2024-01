François Herbaux, Pythéas. Explorateur du Grand Nord

Auteur d’un traité géographique intitulé De l’Océan, Pythéas de Marseille a vécu au IVe siècle avant notre ère. De son texte, hélas disparu, ne subsistent aujourd’hui que quelques fragments. On y trouve les plus anciennes mentions de la Bretagne, de la Grande-Bretagne et de la fameuse île de Thulé, située quelque part sur le cercle arctique. On doit aussi à Pythéas une théorie des marées, la détermination du pôle céleste ainsi que plusieurs relevés de latitudes.

À partir de ces rares éléments, de l’Antiquité à nos jours, les historiens ont tenté, avec plus ou moins de succès, de reconstituer ce qui ressemble bien à une expédition maritime au nord-ouest de l’Europe jusqu’à une région boréale énigmatique où, selon Pythéas, toute navigation devient impossible en raison du changement d’état de la surface de la mer. Embrassant plus de vingt siècles d’exégèse, d’interrogations, de controverses et de réappropriations du personnage, François Herbaux présente pour la première fois une synthèse du « dossier Pythéas ». Intégrant les résultats des travaux les plus récents sur le sujet, il s’emploie à bien distinguer ce qui relève des sources écrites, des hypothèses scientifiques ou de l’imagination des auteurs.

De cette enquête minutieuse émerge un Pythéas pionnier de l’exploration scientifique, un savant méconnu dont les recherches ont apporté une contribution majeure à la science de son temps.

Lire un extrait…

Présentation audio…

Journaliste scientifique, ancien élève de l’École supérieure de journalisme de Lille, François Herbaux s’est spécialisé dans la promotion de la culture scientifique et la vulgarisation de l’archéologie et de l’histoire ancienne. Il s’intéresse à Pythéas depuis de nombreuses années et a publié différents ouvrages à son sujet, enquêtes historiques ou fictions.

—

Table des matières

Avant-propos



PREMIÈRE PARTIE

Les sources antiques

1. Le jour le plus long

2. L’ombre du gnomon

3. Quelque part en Grande- Bretagne

4. Pythéas entre les lignes



DEUXIÈME PARTIE

Visions du Grand Nord

5. Au- delà du grand mur

6. L’île des gens heureux

7. Thulé à vue de ne

8. La dernière des terres



TROISIÈME PARTIE

Postérité de Pythéas

9. Je ne sais quel Pythéas

10. Pythéas, le retour

11. Les aventures de Pythéas le Gaulois



QUATRIÈME PARTIE

Le dossier Pythéas

12. Pythéas a- t-il vraiment existé ?

13. Le poumon marin

14. Le dernier mot ?

15. Contes et légendes de Pythéas

Pythéas le Marseillais – Les fragments

Postface



Les lieux explorés par Pythéas (carte)

Principales éditions des fragments de Pythéas

Bibliographie

Index