"D'une lumière à l'autre. Changer la nature de l'arbre". Conf. de Daniel Van de Velde & Véronique Perruchon (webinaire du groupe Ttépic)

Prochaine séance du webinaire du groupe interuniversitaire Théâtre & Transitions : écologie profonde, intelligence collective (Ttépic).



Vendredi 2 février 2024, 14h-16h



pour un dialogue avec Daniel Van de Velde et Véronique Perruchon intitulé

« D'une lumière à l'autre : Changer la nature de l'arbre »

Cette séance est une proposition de promenade esthétique et philosophique en compagnie de Véronique Perruchon et Daniel Van de Velde où les arbres nous aideront à ne pas perdre le sentiment d’être des organismes vivants.

—



Daniel Van de Velde sculpte et écrit. Il creuse des arbres délaissés, mettant à jour quelques cernes de croissance. Le tronc évidé et segmenté, la sculpture devient un vide contenu qui absorbe le regard, le rend terrestre et cosmique à la fois. Ses œuvres installées en extérieur ou en intérieur donnent la mesure du lieu où elles s’inscrivent. Elles rendent esthétiquement manifeste, visible, l’énergie naturelle, physique qui est au fondement de notre univers. À travers poèmes (visuels et chromatiques) et récits, il rend compte d'un territoire où monde et inconscient fusionnent, se rendent indissociables l'un de l'autre, dans l'optique de nous réconcilier avec la totalité du vivant.



Véronique Perruchon, professeure en Arts de la scène, est spécialiste de la lumière de spectacle. Dans ce cadre, elle s'intéresse particulièrement à la transition écologique qui impacte le secteur par le passage au "tout LED". Parallèlement, elle propose une réflexion sur la lumière naturelle en interrogeant la possibilité d'une dimension écosophique de la lumière dans le champ du spectacle vivant.

—



Pour participer à la réunion Zoom

https://univ-cotedazur.zoom.us/j/88220397811?pwd=U2plNTBZZFJ4Y3Y1dnNSc2ttNjJuZz09

ID de réunion : 882 2039 7811 Code secret : 416998.

—

Invité·es à venir :

Glenn Albrecht, lundi 19 février 2024, 9h-11h

Julie Sermon, vendredi 8 mars, 14h-16h .





Groupe inter-universitaire Ttépic

Universités Côte d'Azur - Lille - Paris 8