Isabelle Delage-Béland

Les Fabliaux. Fiction, vraisemblance et genre littéraire

Paris, Classiques Garnier, Recherches littéraires médiévales, 2024

Cette étude propose de faire dialoguer les pensées médiévale et moderne pour relire les fabliaux et les faire participer aux réflexions contemporaines sur la poétique du genre littéraire et la reconsidération des pouvoirs de la fiction.

