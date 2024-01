Claude Jeancolas, Rimbaud

Préface de Jean-Michel Espitallier

Né en 1854, Arthur Rimbaud est entré dans la légende comme l’insurgé de la poésie moderne. Puis il a disparu, tirant un trait définitif sur ses écrits avant même d’avoir atteint la majorité. « L’homme aux semelles de vent » deviendra tour à tour négociant, explorateur ou trafiquant, indifférent au sort de l’œuvre géniale qu’il avait créée.

Biographe exigeant, Claude Jeancolas a rassemblé une documentation rare et abondante pour retracer cette vie d’Arthur Rimbaud. Il a mis ses pas dans ceux de l’adolescent prodige né à Charleville au sein d’une famille de la petite bourgeoisie française. Il a traqué dans chaque revirement et dans chaque paradoxe la rigueur d’un parcours existentiel à la logique implacable.

Dans un passionnant travail de contextualisation, Jeancolas suit le jeune homme dégingandé, si proche, si dur, parfois si sensible, les cheveux ébouriffés, le regard fixé sur un horizon idéal ; le biographe nous guide à travers sa scolarité à la fin du Second Empire, sous l’occupation prussienne des Ardennes, puis dans le Londres des communards en exil ou l’Afrique de la conférence de Berlin. Il fait revivre son aventure avec Verlaine, autre icône de la poésie, et interroge la relation ambiguë entre la mère et le fils dans l’ombre du père disparu. Des brumes de la Meuse aux enfers des déserts dankalis, de la passion amoureuse aux lettres désespérées d’Aden, c’est une seule et même vie, cohérente, intime, que le lecteur découvre ici.