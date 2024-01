Paroles autochtones. Histoire et littératures du Canada contemporain (Nantes)

Du 14 au 17 mars 2024, Cosmopolis et le Cinématographe (Nantes) accueillent « Paroles autochtones », un festival consacré à l’histoire, à la littérature et au cinéma autochtones francophones du Canada.

Le festival met à l’honneur écrivain.es et artistes autochtones francophones à travers des entretiens, des tables-rondes et des projections de films. Au programme également : des expositions, des lectures et des échanges avec les acteurs du monde universitaire, culturel et éditorial attachés à la connaissance, à la valorisation et à la diffusion des littératures et des productions artistiques autochtones.

Avec la participation des artistes Catherine Boivin, Sonia Bonspille Boileau, Carole Labarre, J.D. Kurtness, Virginia Pésémapeo Bordeleau et Louis-Karl Picard-Sioui ; des éditeurs Bruno Doucey, Amaury Levillayer (Dépaysage), Rodney Saint-Eloi (Mémoire d’encrier) ; des chercheurs Maurizio Gatti, Sophie Gergaud, Franck Miroux et Jérôme Wilgaux.

Le programme complet est disponible en ligne.

Un festival organisé par Cécile Brochard (maître de conférences en littératures comparées, Nantes Université) et Yann Lignereux (professeur en histoire moderne, Nantes Université), en partenariat avec Sophie Gergaud (ethnocinéaste, programmatrice et présidente de De la Plume à l’Écran).