Jean Second, Opera omnia. Œuvres complètes (en 4 vol.)

Jean Second (Janus Secundus, 1511-1536) est l’un des poètes néo-latins de la Renaissance les plus doués et influents sur la littérature européenne. Connu aujourd’hui surtout pour ses Baisers, poèmes érotiques à succès, Second a laissé en réalité, malgré sa courte vie, une œuvre variée et ambitieuse dans un latin éblouissant, élaborée avec un soin tout stratégique pour obtenir une place de choix à la cour de Charles Quint. Nous donnons ici le texte latin du manuscrit préparatoire d’Oxford (le plus fidèle aux choix de Second), en partie autographe, parfois transcrit ou remanié par les frères du poète Marius et Grudius. Nos traductions et nos analyses visent à effacer l'image un peu mièvre d’amoureux souffrant donnée de lui par une critique héritière du romantisme. Second était un jeune bourgeois porté sur le beau sexe (le cynisme de ses lettres contraste avec le néo-platonisme qui saupoudre ses poèmes), plein d’humour, sportif et endurant, mais aussi un artiste merveilleusement sensible au latin ciselé.

Table des matières des volumes

VOLUME I : « ELEGIAE » / ÉLÉGIES



AVANT-PROPOS par Perrine GALAND-WILLEMEN

INTRODUCTION GÉNÉRALE JEAN SECOND (1511-1536), POÈTE DE CHARLES QUINT

« ELEGIAE » / ÉLÉGIES

LIVRE 1 DES ÉLÉGIES INTITULÉ JULIE

LIVRE 2

LIVRE 3

TABLE DES ILLUSTRATIONS

INDEX NOMINUM

VOLUME II :

« FUNERA » / TOMBEAUX

INTRODUCTION par Nathalie CATELLANI, Catherine LANGLOISPÉZERET, Virginie LEROUX, Anne ROLET et Stéphane ROLET

BIBLIOGRAPHIE RESTREINTE

« FUNERA » / TOMBEAUX

EPIGRAMMATUM LIBER UNUS / LE LIVRE D'ÉPIGRAMMES

AVERTISSEMENT

ABRÉVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES COURANTES

INTRODUCTION par Anne ROLET et Stéphane ROLET, avec la collaboration de Werner GELDERBLOM

ANNEXES

EPIGRAMMATUM LIBER UNUS / LE LIVRE D'ÉPIGRAMMES

TABLE DES ILLUSTRATIONS

INDEX NOMINUM

VOLUME III :



« BASIA » / BAISERS

INTRODUCTION par Perrine GALAND-WILLEMEN

BIBLIOGRAPHIE RESTREINTE

« BASIA » / BAISERS

« EPISTOLAE » / ÉPÎTRES

INTRODUCTION DESCRIPTION DU RECUEIL par Arnaud LAIMÉ et Astrid QUILLIEN

BIBLIOGRAPHIE RESTREINTE

ÉPÎTRES

LIVRE 1

ÉPÎTRES

LIVRE 2

« ODARUM LIBER » / LIVRE DES ODES

INTRODUCTION par Suzanne LABURTHE

BIBLIOGRAPHIE RESTREINTE

« ODARUM LIBER » / LIVRE DES ODES

INDEX NOMINUM

VOLUME IV :



« SYLVAE » / SYLVES

INTRODUCTION par Colin FRAIGNEAU, Louise KATZ, Olivier PÉDEFLOUS, Sandra PROVINI et Aline SMEESTERS

BIBLIOGRAPHIE RESTREINTE

« SYLVAE » / SYLVES

LETTRES EN PROSE

INTRODUCTION par Sylvie LAIGNEAU-FONTAINE

BIBLIOGRAPHIE RESTREINTE

LETTRES EN PROSE

SYNOPSIS DES LETTRES EN PROSE DE CETTE ÉDITION

« ITINERA TRIA » / TROIS RÉCITS DE VOYAGE

INTRODUCTION par Anne BOUSCHARAIN, Karine DESCOINGS et Aline SMEESTERS

« ITINERA TRIA » / TROIS RÉCITS DE VOYAGE

POÈMES CONSACRÉS À LA MORT DE JEAN SECOND

INTRODUCTION par Anne BOUSCHARAIN

POÈMES CONSACRÉS À LA MORT DE JEAN SECOND

INDEX NOMINUM