"Grub street revisited. Plumitifs, pamphlétaires, et Révolution". Conf. de Robert Darnton (en ligne)

Vendredi 2 février à 15h20

Conférence en ligne de Robert Darnton, Université Harvard, chercheur en résidence d'écriture à l'Institut d'études avancées de Paris en 2024, dans le cadre du cycle "Paris IAS Ideas".

Séance en ligne et en anglais. Gratuit sur inscription.

Inscription via le formulaire se trouvant ici : https://www.paris-iea.fr/fr/evenements/grub-street-revisited pour recevoir le lien de connexion.

Robert Darnton réexaminera le débat sur les origines idéologiques de la Révolution française. Au lieu de dériver ses principes directement des Lumières, il a soutenu que le jacobinisme radical devait beaucoup aux pamphlets violents et aux ambitions frustrées des écrivains pirates qui formaient une clandestinité littéraire à Paris pendant la période prérévolutionnaire. Ayant développé cette interprétation il y a cinquante ans, il la réévaluera et verra dans quelle mesure elle est encore valable aujourd'hui.

En 1971, Darnton a publié un article intitulé "The High Enlightenment and the Low-Life of Literature", qui a suscité un vaste débat et est devenu depuis un thème récurrent dans les récits sur l'avènement de la Révolution française. Il soutient qu'une intelligentsia marginalisée d'écrivains contrariés - "les Rousseau du ruisseau" - dans les couches inférieures du monde littéraire a produit une littérature séditieuse de pamphlets et de libelles qui a sapé l'Ancien Régime pendant ses dernières décennies. En explorant ce milieu, il remet en cause l'idée reçue selon laquelle les origines idéologiques de la Révolution française seraient directement et exclusivement liées au siècle des Lumières. Selon lui, la deuxième génération de philosophes était liée à la structure du pouvoir et ne remettait pas en cause les principes fondamentaux du régime, alors que les pamphlétaires et autres libellistes appelaient au renversement de l'ensemble du système. Ils ont exprimé un esprit de sédition dans un langage plus passionné que philosophique, qui a trouvé un écho chez les Jacobins et les sans-culottes après 1789, grâce à des journalistes et des orateurs comme Brissot, Marat et Hébert.

Darnton se propose de réviser son argumentation initiale, en tenant compte des critiques qui lui ont été adressées et en y ajoutant les siennes. Pour ce faire, il s'appuiera sur de nouvelles recherches concernant les écrivains parisiens. Parmi les questions qu'il soulèvera, citons les suivantes : Comment les contemporains comprenaient-ils les auteurs et la notion d'auteur ? Combien y avait-il d'écrivains à différents moments entre 1750 et 1789 ? Leur population a-t-elle augmenté, et peut-on identifier ceux qui se trouvent dans les rangs inférieurs ? La littérature sociologique sur les "intellectuels marginalisés" explique-t-elle le caractère subversif de ce milieu, ou faut-il faire appel à la psychologie sociale ? Au-delà des aspects théoriques du sujet, Darnton se propose de relire des sources littéraires telles que Le Neveu de Rameau de Diderot et la traduction par Palissot de La Dunciad d'Alexander Pope.

Enfin, il propose de relier le thème des écrivains de la rue à une étude générale sur les écrivains, qui prendra la forme d'un livre : Le sort de l'écrivain dans la France du XVIIIe siècle. La manière dont cela pourra être réalisé dépend de la recherche et de la réflexion qu'il espère développer pendant son séjour d'un mois à l'IEA.

Robert Darnton est professeur d'université titulaire de la chaire Carl H. Pforzheimer et directeur émérite de la bibliothèque universitaire de l'université de Harvard. La plupart de ses recherches portent sur l'histoire des livres, des éditeurs, des censeurs, des libraires, des écrivains et des lecteurs dans la France du XVIIIe siècle. Le dernier des dix-neuf livres qu'il a écrits s'intitule The Revolutionary Temper, Paris 1748-1789 (à paraître en français chez Gallimard en 2024), un récit novateur sur l'avènement de la Révolution française.

Parmi ses récompenses, il a reçu le prix du MacArthur Fellowship, le National Book Critics Circle Award, la médaille National Humanities décernée par le président Obama et le prix mondial Cino del Duca décerné par l'Institut de France. Il est Chevalier de la Légion d'Honneur. Il est actuellement en résidence d'écriture à l'IEA de Paris.





