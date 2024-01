Emmanuel Bove, Armand

Édition de : Mathieu Meyrignac

Armand, jeune homme oisif, mène une vie confortable, entretenu par sa maîtresse. Un jour, dans la rue, il rencontre Lucien, un ancien compagnon de misère dont le dénuement le ramène vers un passé qu’il croyait révolu. Entre l’orgueil du parvenu, la pitié pour son camarade et l’étrange nostalgie qu’ il éprouve pour sa vie de bohème, un abîme s’ouvre devant Armand… Au risque de tout perdre.

Récit de la solitude urbaine et de l’ironie existentielle, marqué par un style aussi dépouillé que précis, Armand (1927) est le deuxième roman d’Emmanuel Bove, auteur d’une oeuvre dont la finesse psychologique et le sens du détail ont été salués par les plus grands, de Rilke à Beckett.

