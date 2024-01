Formes littéraires et ressources de la pensée morale. Figurations de l’animalité d’un genre à l’autre (Séminaire ENS Paris)

Séminaire

« Littérature et morale à l’Âge classique » :

Formes littéraires et ressources de la pensée morale. Figurations de l’animalité d’un genre à l’autre

2023-2024

16h-18h

Adresse :

ENS – 45, rue D’Ulm – Paris Ve

Salle Celan

Organisé par (au S2)



Jean-Charles Darmon (ENS/UAR République des savoirs-CRRLPM),

Emmanuel Bury (Sorbonne Université/CELLF),

Nicolas Correard (Nantes, UAR RDS-PhilOfr) et

Louise Gérard (doctorante ENS/UAR RDS) )



Cycle Formes littéraires et ressources de la pensée morale.

Le propos de ce séminaire s’inscrit dans une réflexion sur les formes de la pensée morale à l’âge classique poursuivie dans le cadre de Centre de recherche sur les relations entre littérature, philosophie et morale (UAR « République des savoirs). Il s’agira, dans le prolongement des travaux des années précédentes, et dans le sillage du volume publié tout récemment par notre équipe Penser par maximes : La Rochefoucauld dans la République des Lettres, de réexaminer la poétique et la pratique des différents genres littéraires en s’interrogeant sur les types d’expérience morale et de questionnements axiologiques auxquels ils furent liés, entre Age Baroque et Lumières. De manière plus générale, on voudrait s’attarder sur l’émergence, entre modèles anciens et horizons anthropologiques modernes, de nouveaux types de relations entre littérature, philosophie et morale.

Cycle « Figurations de l’animalité et formes de la pensée morale, d’un genre à l’autre »

Cette année, un cycle de séances (désignées par « C2 » ci-dessous, coorganisées avec Nicolas Correard, et s’inscrivant dans le cadre de l’action incitative ENS-PSL « Figurer et penser l’animal entre littérature, philosophie et sciences » sera plus spécifiquement centré sur les figures de l’animal et de l’animalité, et les ressources qu’elles purent offrir à la pensée morale d’un genre à l’autre, d’un moment à l’autre.

Programme :

• 22 janvier 2024, 16h-18h, salle Celan

J.-Ch. Darmon, E. Bury, L. Gérard : « Formes littéraires et ressources de la pensée morale : problématique d’ensemble, questions diverses »



• 29 janvier 2024, 16h-18h, salle Celan

J.Ch. Darmon, N. Correard (Nantes/RDS-PhilOfr) : « Figures de l’animalité et pensée morale d’un genre à l’autre : remarques liminaires » (C.2)

Nicolas Correard : « L’animal satirique, entre allusion politique et moralisation (XVIe-XVIIe) »



• 5 février 2024, 16h-18h, salle Celan

Stéphane Van Damme (ENS, département d’Histoire/IHMC) : « Les voyageurs du doute : figures d’un altermondialisme libertin à l’âge classique »

• 12 février 2024, 16h-18h, salle Celan

Blandine Perona (Valenciennes, IUF) : « Déclamation et philosophie morale au début de l’époque moderne – La rhétorique contre la présomption. »

• 26 février 2024, 16h-18h, salle Celan

Michael Moriarty (Cambridge) : « Jean Racine et les sentences dans Bajazet et Mithridate »



• 4 mars 2024, 16h-18h, salle Celan

Aude Volpilhac-Auger (UCly/ UR Confluence Sciences et Humanités) : « Troubles dans le genre? Les animaux dans les contes merveilleux de la fin du XVIIe siècle ».

(C.2)



• 11 mars 2024, 16h-18h, salle Celan

Myriam Marrache-Gouraud (Poitiers/ FoReLLIS) : « Le caméléon, un animal démoralisé par les cabinets de curiosités » (C.2)



• 18 mars 2024, 16h-18h, salle Celan

Frédéric Tinguely (Genève) : « De l’animalité critique dans la littérature de voyage (XVIe-XVIIe siècles) (C.2)



• 25 mars 2024, 16h-18h, salle Celan

Florence Boulerie (Bordeaux/UR Plurielles) : « L’histoire naturelle à l’endroit et à l’envers » (C.2)



• 5 avril 2024, 16h-18h, Sorbonne Université, amphi Michelet

Jean-Charles Darmon (ENS/RDS-CRRLPM) : « Entre épicurisme chrétien et ironie libertine : variations sur les plaisirs de la religion selon Saint-Evremond, d’un genre à l’autre »

(Attention ! Exceptionnellement, cette séance aura lieu un vendredi, à Sorbonne Université, de 14h à 16h (amphi Michelet) en lien avec le séminaire d’E. Bury consacré au libertinage à l’âge classique.)



• 22 avril 2024, 16h-18h, salle Celan

Michèle Rosellini (ENS Lyon/IHRIM) : « Les animaux de L’Autre Monde de Cyrano de Bergerac : entre fonctions satiriques et formes du vivant » (C.2)



• 29 avril 2024, 16h-18h, salle Celan

Mathilde Vanackere (Ministère de l’Europe, RDS-CRRLPM) : « Pensée morale et formes du vivant dans la Correspondance de Sévigné »



• 6 mai 2024, 16h-18h, salle Celan

Laurence Giavarini (U. de Bourgogne/LIR3S) : « Histoires comiques et liberté de philosopher ».