Séminaire CDP|18 sur la critique dramatique dans la presse au XVIIIe s. (en ligne)

CDP|18 – La critique dramatique dans la presse au 18e siècle | ANNÉE III

Pour la 3e année de notre séminaire sur la critique dramatique dans la presse au 18e siècle, nous souhaitons bifurquer des perspectives aux circulations, car il est apparu clairement au cours des deux premières années de notre travail collectif que la critique dramatique dans la presse est en relation d’interdépendance avec d’autres types de discours sur le théâtre, qu’elle constitue un écosystème à interroger à partir de cette notion de circulation.

Ces circulations peuvent être de plusieurs types : circulation synchronique entre les journaux : comment différents titres traitent-ils un même événement, une même oeuvre, une même question ? La question devra aussi être envisagée en termes sociologiques, en tenant compte de ce que l’on peut savoir sur les publics des différents spectacles comme des différents périodiques, et en termes géographiques (circulation dans l’espace, rapports Paris/Provinces, circulation à l’échelle européenne). Il s’agit de s’interroger ainsi sur le périmètre et les enjeux, en termes de politique culturelle, de la diffusion journalistique. Ilconviendra de s’intéresser notamment à la place des nouvelles à la main. On pourra aussi poursuivre la réflexion prosopographique engagée en étudiant la manière dont le champ se construit dynamiquement au cours du 18e siècle et dont chaque journal ou directeur de publication définit son propre objet, par rapport aux publications antérieures ou concurrentes.

Ces circulations peuvent également être diachroniques : comment un compte rendu de représentation devient-il le fondement d’un discours commun voire d’une histoire ou d’une mythographie du théâtre ? Comment et dans quelle mesure la presse contribue-t-elle à l’élaboration d’une opinion publique, d’un canon, éventuellement d’une légende ? Quelle presse assume ce type de fonction ? Dans quelle mesure cette circulation implique-t-elle des transformations des informations et de leur interprétation ? Donne-t-elle lieu à des débats ? On retrouve ici la question des querelles, dans lesquelles la presse joue un rôle essentiel. Comment la critique d’actualité, fixation de l’éphémère des spectacles, devient-elle le fondement d’une pensée du théâtre et de son évolution, relevant de l’histoire culturelle ? Un cas particulier de circulation paradoxale pourra aussi être envisagé : celui des oeuvres dont les textes ont disparu et dont ne nous restent comme traces que les témoignages journalistiques. Comment, à partir de ces indices, penser une histoire vécue du théâtre qui n’est pas tout à fait celle que dessinent les formalisations historiques postérieures ? Comment la presse permet-elle de garder une trace de ce qui, dans le phénomène théâtral, échappe à l’imprimé ?

On pourra aussi s’intéresser aux circulations entre les acteurs du champ théâtral et les différentes formes d’écrits sur les spectacles : il s’agira de confronter les discours des auteurs (paratextes, pièces métathéâtrales, témoignages personnels) aux jugements et analyses des critiques, aux témoignages des acteurs et actrices et, le cas échéant, aux témoignages de spectateurs insérés dans les publications. On pourra étudier, symétriquement, la manière dont les auteurs s’emparent de la thématique de la presse et de la critique en en faisant le sujet de pièces. On pourra également s’intéresser à des figures de journalistes et envisager la manière dont les pratiques polygraphiques de certains modulent les discours qu’ils peuvent tenir. On pourra encore confronter les discours critiques de tous types aux données administratives des théâtres à notre disposition, faire dialoguer les archives et les discours.

Programme des séances - Un vendredi par mois, 17h-19h

09.02.24

Christophe Schuwey et Marie-Ange Croft – La mort du dramaturge

08.03.24

Jennifer Ruimi – Regards croisés sur Oreste de Voltaire

Sophie Marchand – L’anecdote dramatique dans la presse et ses métamorphoses.

26.04.24

Emanuele de Luca et Barbara Nestola – Créations et reprises théâtrales entre la ville et la cour (1720-1741). Réception et rôle de la presse

31.05.24

Julia Prest – Les spectacles à Saint-Domingue : quand un critique de théâtre et la presse se contredisent

14.06.24

Dario Nicolosi – Journaux en réseau : détection numérique de chemins intertextuels dans la presse dramatique du XVIIIe siècle

Sara Harvey – Critique dramatique et archives du théâtre : ce que la circulation des données apporte à l’historiographie du théâtre.