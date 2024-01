InterArtes, n° 3: "ArtIntelligence" et "Pace"

Numéro 3 de la revue online InterArtes (2023).

Le numéro se compose de deux sections majeures, l'une consacrée aux intéractions entre les arts et l'intelligence artificielle, dirigée par Francesco Pigozzo; l'autre réunissant les communications tenues en espagnol lors du colloque "Lingue e Linguaggi per la pace", dirigée par Elena Liverani. Le numéro comprend aussi une séction "Varia", avec un article de Michela Spacagno sur la voix dans les mystères médiévaux, et un compte rendu du livre d'Emanuela Piga Bruni, La macchina fragile. L'inconscio artificiale fra letteratura, cinema e televisione, Carocci, 2023.

Indice

ARTICOLI: “ArtIntelligence”

Francesco Pigozzo – AI: ArtIntelligence. Créativité artistique et automatisation. Introduction.

Daniel Raffini – La ridefinizione dell’autorialità nell’AI novel.

Arnaud Mery - Le regard de l'artiste à l'épreuve des modèles texte-image.

Caterina Bocchi – Insegnare con ChatGPT. Esempi di utilizzo di ChatGPT in laboratori linguistici universitari.

Jacques Demange – IA et cinéma: altérités ludiques et nouveaux enjeux de médialité.

Emmanuelle Stock – Beauté métallique dans la science-fiction: érotisation des corps artificiels féminins dans L’Eve future (1886) de Villiers de L’Isle-Adam et dans No Woman born (1944) de Catherine Lucille Moore.

SEZIONE SPECIALE: “Lingue e linguaggi per la pace”

Elena Liverani – Introduzione.

Stefano Maria Casella – «Yet here is peace for ever new!»: Henry Beston’s “philosophy” of peace.

Eloy Martos Núñez, Aitana Martos García – Imaginarios del agua, crisis ambientales y cultura de la paz.

Eduardo Encabo-Fernández – La comunicación literaria como camino para la cultura de la paz. Una aproximación desde la Didáctica de la lengua y la literatura.

Beatriz Durán González, Estíbaliz Barriga Galeano, Alejandro Del Pino Tortonda – La Paz en formas alternativas de Literatura: los paracosmos de Studio Ghibli y sus aplicaciones didácticas.

VARIA

Michela Spacagno – Parler d’une même voix? Étude sur le discours collectif dans les mystères médiévaux.

RECENSIONI

Florjer Gjepali – Coscienza, coscienza artificiale e inconscio artificiale (Emanuela PIGA BRUNI, La macchina fragile. L’inconscio artificiale fra letteratura, cinema e televisione, Carocci, 2023).