Études Francophones, n° 36 : "Made in France : les genres cinématographiques à l'essai"

Volume n° 36 de la revue Études Francophones (Université de Louisiane à Lafayette), automne 2023.



"Made in France : les genres cinématographiques à l'essai"

Sous la direction de Rémi Fontanel, David Pettersen et Luc Vancheri.



Si le développement et la visibilité d’un genre doivent nécessairement beaucoup à l’industrie, l’inverse est également vrai. Ce numéro d’Études Francophones a choisi d’aborder la diversité des enjeux de natures historique, économique, culturelle et politique qui nourrissent les relations qui se tissent entre des auteurs de films, une économie cinématographique mondialisée et un public désormais confronté à l’avènement des plateformes de streaming et des nouveaux modes de production. Malgré la relation contrariée que le cinéma français a entretenue avec le genre, celui-ci demeure l’argument principal des ventes à l’étranger. Made in France n’est plus seulement le label d’une relocalisation industrielle, mais bel et bien la nouvelle devise du cinéma français à l’étranger.

Avec les contributions de Tadas Bugnevicius, Louis Daubresse, Sébastien David, Jonathan Devine, Rémi Fontanel, Benjamin Labé, Raphaël Jaudon, Hyunjin Kim, Lionel Renaud, Aurel Rotival, Hélène Valmary et Luc Vancheri.

Table des matières

Présentation : Made in France : les genres cinématographiques à l'essai, Rémi Fontanel, David Pettersen et Luc Vancheri

LES FILMS À L'ÉPREUVE DU GENRE

Le cinéma politique peut-il être un genre ? Sur la peur de la normalisation dans la tradition militante française, Raphaël Jaudon

Elle n'en sort plus de sa mémoire : Laurent Lafitte de la Comédie-Française et le thriller, Hélène Valmary

Les « mamelles du Christ » : hyperthèmes lactés, différence sexuelle et fluidité des genres dans trois films francophones, Aurel Rotival

LES GENRES TRADITIONNELS À LA FRANÇAISE

Roubaix, une lumière : ou la Déploration au miroir, Sébastien David

L'infortune du western à la française : échec patent ou refus principiel ? Louis Daubresse

Jeannette, l'enfance de Jeanne de Bruno Dumont : ou comment un genre (la comédie musicale) peut en cacher un autre (le mystère chrétien), Luc Vancheri

PLASTICITÉ FIGURATIVE DU GENRE

Too Much Sex and Violence: François Sagat, Histoire(s) du cinéma, and the French Pornographic Documentary, Jonathan Devine

Transhumanist Bodies in Julia Ducournau's Titane (2021), Hyunjin Kim

Le glissement pornographique dans le cinéma français courant : Lers une pornographte de qualité, Lionel Renaud

LE GENRE EST-IL SOLUBLE DANS L'HISTOIRE?

L'avènement du journal filmé au sein du cinéma français, Rémi Fontanel

The Discourse of Genre from the Tradition of Quality to the New Wave, Tadas Bugnevicius

Les genres français et l'héritage littéraire : l'exemple du « réalisme poétique », Benjamin Labé