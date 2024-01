Nathalie Prince, Saint-Exupéry. Du vent dans le coeur

Peut-on encore, 80 ans après la mort d’Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), éclaircir le mystère de sa disparition ? Sa gourmette a été repêchée ; son avion retrouvé ; sa mort expliquée. Affaire classée. Pourtant, à relire Le Petit Prince, une nouvelle hypothèse se dessine et rouvre l’enquête : et si ce texte pouvait se lire comme l’autobiographie de son auteur ? Nathalie Prince apporte la preuve magistrale et inédite que le Petit Prince et Saint-Ex ne font qu’un. Deux destins ; la même ligne d’écriture. Une ligne nette comme celle que laisse un avion dans le bleu du ciel. À la vie, à la mort. Une bouleversante aventure littéraire et humaine.

***

Professeure agrégée de littérature comparée (Le Mans Université), Nathalie Prince explore depuis vingt ans les littératures de l’imaginaire (le fantastique, la littérature de jeunesse) et aime croiser son travail de chercheuse avec son travail d’autrice.