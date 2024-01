Cycle de rencontres d'écrivain.es francophones et germanophones : les nouvelles approches des migrations

Cycle de rencontre d’écrivain.es francophones et germanophones : postmigration et postcolonialisme.

Dans le cadre du projet “postmigration et postcolonialisme” qui vise à faire dialoguer les approches académiques littéraires germano-francophones des migrations, plusieurs écrivain.es francophones et germanophones seront invité.es à échanger leurs idées et à comparer leurs poétiques. Les séances seront modérées par Marion Coste et Martina Kopf, chercheuses en littérature.

Ce cycle de lectures sera suivi d’un colloque universitaire portant sur les perspectives postmigrantes et postcoloniales dans les littératures et les musiques francophones et germanophones.

1) Rencontre entre Fatma Aydemir, Hengameh Yaghoobifarah, Faïza Guène (à confirmer) et Fanta Dramé : Ecriture postmigrante ?

Qu’est-ce que la génération des écrivain.es issu.es de l’immigration a à dire sur les sociétés dont elle fait partie ? Comment écrire depuis cette position ? C’est l’une des questions que posent les oeuvres de Faïza Guène, Fanta Dramé, Fatma Aydemir et Hengameh Yaghoobifarah.

2) Rencontre entre Kaoutar Harchi et Max Czollek : Appartenances et désintégration

Max Czollek dans son essai Désintégrez-vous, tout comme Kaoutar Harchi dans son livre autobiographique Comme nous existons invitent à remettre en question l’idéal d’intégration prôné par les politiques allemande ou française. Ces deux écrivain.es, qui sont aussi sociologue (Harchi) et politologue (Czollek), nous parleront des phénomènes d’hégémonie culturelle et de résistance.

3) Rencontre entre Mithu Sanyal et Sami Tchak : Décoloniser l’identité

Mithu Sanyal (Identitti, Hanser 2021) et Sami Tchak interrogent, dans leurs romans, les assignations identitaires subies ou choisies par leurs personnages. Elle et il jouent avec ironie des imaginaires racistes ou misogynes pour décoloniser l’écriture.

Cet événement fait partie du cycle “postmigration et postcolonialisme : rencontres d’écrivain.es franco-et germanophones”, organisé par Marion Coste et Martina Kopf, avec le soutien de l’Université Franco-Allemande.