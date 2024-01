Arts et Savoirs, n° 20 : "Figures du sentir. Percevoir, connaître et représenter l’expérience sensorielle du Moyen-Âge à la période contemporaine"

Arts et savoirs, 20 | 2023

Figures du sentir

Percevoir, connaître et représenter l’expérience sensorielle du Moyen-Âge à la période contemporaine

Sous la direction de Marta Battisti, Viktoria Von Hoffmann et Érika Wicky

Ce numéro dédié aux Figures du sentir explore la mise en images, par différents moyens visuels, de l’expérience sensible. Les contributions réunies dans ce volume renouvellent la question de la figuration visuelle de l’expérience sensible en allant au-delà des analyses symboliques et allégoriques des représentations des sens. Elles sont inédites à trois égards. Premièrement, les auteurs et les autrices mettent la figure humaine, comme être sentant, au cœur de l’analyse, montrant ainsi les différentes manières dont la perception sensible a été figurée, à des fins parfois très différentes, en se concentrant sur la représentation des personnes en lesquelles, nécessairement, celle-ci s’incarne.

Deuxièmement, ils et elles nous invitent à aller au-delà d’une description commentée de références visuelles aux sens, en interrogeant le contexte sensible de production et de réception de l’œuvre elle-même. Le numéro met ainsi en lumière l’application fructueuse de la notion d’expérience à l’analyse des figures du sentir, en tant que catégorie permettant d’établir des liens entre les sens, les émotions et les savoirs. Troisièmement, les contributions du volume soulignent que l’étude des sens dans les cultures visuelles requiert l’adoption d’une démarche de recherche inter-sensorielle. Considérer les figurations du sentir en éclairant leurs interactions réciproques nécessite, en retour, la mise en œuvre d’approches interdisciplinaires, en croisant les apports de différents champs de recherche, notamment l’histoire des sens, de l’art et des savoirs.

Sommaire

Marta Battisti, Viktoria von Hoffmann et Érika WickyIntroduction [Texte intégral]Figures du sentir. Percevoir, connaître et représenter l’expérience sensorielle du Moyen Âge à la période contemporainePicturing the Senses: Perceiving, Knowing, and Representing Sensory Experiences from the Middle Ages to the Present Day

Marlène BéghinSentir par l’image [Texte intégral]Enjeux des théories et enluminures des sens internes dans Li ars d’amour, de vertu et de boneurté (vers 1300)Perceiving through images. Internal senses theories and illuminations in Li ars d’amour, de vertu et de boneurté (c. 1300)

Roisin AstellImage as Speculum [Texte intégral]Depicting Physical and Spiritual Vision in a fourteenth-century illuminated Tractatus Moralis de Oculo (c. 1274-1289)Image comme Speculum. Représentation de la vision physique et spirituelle dans une manuscrit du quatorzième siècle: Tractatus Moralis de Oculo (c. 1274-1289)

Martine ClouzotFigurer le sentir de l’ouïe [Texte intégral]Musicalités des marginalia, expériences sensorielles et esthétisation du monde (autour de 1300)Figurating the sense of hearing. Musicality of marginalia, sensory experiences and aesthetisation of the world

Mila MaselliLinguam in obscura compositione latitare [Texte intégral]Imaginer et représenter le goût dans la médecine de la première ModernitéLinguam in Obscura Compositione Latitare. Imagining and Representing Taste in Early Modern Medicine

Pauline Lafille« Con attenzione degli orecchi » : figurations sonores de la guerre à la Renaissance [Texte intégral]“Con attenzione degli orecchi”: Phonic Warfare in Renaissance Art

Pierre-Henry BasL’art de l’escrime (xve-xviie siècles) [Texte intégral]Traduire sur le papier un monde visuel et sensorielThe Art of Fencing (15th-17th centuries). Translating onto paper a visual and sensory world

Sasha RasmussenGendered Sensation in the works of Zinaida Serebriakova [Texte intégral]A woman’s perspective on early twentieth-century RussiaUne approche genrée de la sensorialité dans les œuvres de Zinaïda Serebriakova. Une perspective féminine sur la Russie du début xxe siècle

Cristóbal F. Barria BignottiCommunautés tactiles [Texte intégral]L’interrelation des expériences tactiles et optiques dans les œuvres d’Antonio Quintana et de Lygia ClarkTactile communities. The interrelation between tactile and optical experiences in the works of Antonio Quintana and Lygia Clark

Lizzie Marx, Mathias Zinnen, Sofia Collette Ehrich, William Tullett, Cecilia Bembibre et Inger LeemansSeeing Smell: Sourcing Olfactory Imagery Using Artificial Intelligence [Texte intégral]Voir l’odeur. “Sourcer” l’imagerie olfactive à l’aide de l’intelligence artificielle

Actualités

Lire Lanson

« Je falsifie, tu dénatures, il contrefait… »

Frederic Ehui Meiway ou l’art au service de la citoyenneté : un engagement pour l’Afrique

Faire / défaire le Diable