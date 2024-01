Critique, n° 919 : "Les assassins sont parmi nous"

La Saint-Barthélemy est le nom d’un massacre ancien et d’une hantise tenace. Deux siècles plus tard, elle empêchait toujours Voltaire de dormir dans la nuit du 23 au 24 août. Et nous ? Les guerres civiles ont changé de nature et de forme, mais nombre de leurs ressorts et enchaînements demeurent identiques. Et qui oserait prétendre que les haines religieuses ont disparu ?

D’où la troublante actualité des travaux de Jérémie Foa. Tournant le dos aux interprétations routinières – la faute à la Cour ? la faute à la populace ? –, redonnant visage aux artisans des massacres comme à leurs victimes, multipliant les passerelles entre passé et présent, cet historien nous oblige à revoir (à revivre ?) l’événement dans son inquiétante familiarité.

Dans ce numéro, Critique a souhaité nouer un dialogue entre Pierre Birnbaum, Andrea Frisch, Laurent Jeanpierre et Jérémie Foa lui-même autour de son livre-enquête Tous ceux qui tombent. Visages de la Saint-Barthélemy.

—

Présentation

Page 997 à 1004

Les voisins, en 1572

Pierre Birnbaum

Page 1005 à 1016

Le massacre de la Saint-Barthélemy, ou la commémoration oublieuse

Andrea Frisch

Entretien

Page 1017 à 1027

Jérémie Foa. « Il ne suffit pas de détester pour tuer »

Entretien réalisé pour Pierre Birnbaum, Laurent Jeanpierre

—

Page 1028 à 1035

L’ontologie est une épopée

Pierre Vinclair

Page 1036 à 1045

Vertus du malentendu

Michel Murat

Page 1046 à 1056

Le médicament qui a mis à genoux la santé publique américaine

Thibault Le Texier

Page 1057 à 1067

Poste restante

Jean Breschand

Page 1068 à 1077

Pour un interventionnisme créatif

Pierre Bayard

—

Mis en ligne sur Cairn.info le 05/01/2024