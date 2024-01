Colloque Graphè 2024 : David et Goliath (Arras)

Colloque Graphè 2024 : David et Goliath

Université d’Artois – Arras

organisé par le centre de recherche « Textes et Cultures » (UR 4028)

----------

jeudi 21 mars 2024

9h : Accueil des participants

9h 30 : Introduction par Jean-Marc VERCRUYSSE, directeur de la revue Graphè

10h : Philippe MOLAC (Institut Protestant de Paris)

Samuel 17, 1-58 : une inversion paradigmatique épique de la force et de la faiblesse

11h : pause

11h 15 : Megumi TANABE (Université du Kansai)

Représentation du deuil ou du désir de maternité ? L’iconographie de l’enfant David combattant Goliath dans les livres d’heures d’Anne de Bretagne

---------------

14h : Itaï BLUMENZWEIG (Université de Pennsylvanie)

Glaive, fronde, prière : faire les guerres de religions avec David et Goliath

14h 45 : Aurélien BOURGAUX (Universités de Liège et de Genève)

La figure de Goliath dans la controverse réformée au XVIe siècle

15h 30 : pause

15h 45 : Pauline BRULEY (Université d’Angers)

Usages rhétoriques de David et Goliath au XIXe siècle

16h 30 : Béatrice FERRIER (Université de Lille)

David et Goliath adapté en théâtre de marionnettes pour la jeunesse

………………………………………………………….

vendredi 22 mars 2024

9h : Géraldine ROUX (Études sur les Monothéismes, LEM-CNRS)

Goliath et les lignages des géants. Exégèses talmudiques et médiévales

9h 45 : Agathe GIRAUD (Université d’Artois)

Gavroche, Gilliatt et les nouveaux David dans l'œuvre de Victor Hugo : la puissance des faibles

10h 30 : pause

10h 45 : Laurence OLIVIER-MESSONNIER (Université Lyon I)

David et Goliath : épisode biblique instrumentalisé par la littérature enfantine de guerre (1870-1918) ?

11h 30 : Paula ALMEIDA MENDES (Université de Porto)

La réception de l'épisode de David et Goliath dans la littérature portugaise et brésilienne : textes et contextes

----------

14h : Virginie ROCHE-TIENGO (Université d’Artois)

Réécritures vétérotestamentaires de l’affrontement entre David et Goliath sur la scène irlandaise de 1904 à 2023

14h 45 : Vivien YOMBE (Université d’Artois)

Goliath contre David chez Jack London : une aventure sociopolitique dans l'Amérique des temps modernes

15h 30 : pause

15h 45 : Erik PESENTI ROSSI (Université de Strasbourg)

À propos de trois adaptations cinématographiques de David et Goliath

16h 30 : Conclusion du colloque.

Pour tout renseignement complémentaire :

Université d’Artois / Maison de la Recherche

colloque GRAPHÈ ‘David et Goliath’

9 rue du Temple B.P. 10665 F - 62030 Arras cedex

secrétariat : sophie.declerck@univ-artois.fr

+33 (0)3 21 60 37 41

L’ensemble des études paraîtra dans le volume Graphè 33 au printemps 2025 et sera diffusé par l’Artois Presses Université :

< http://apu.univ-artois.fr/Revues-et-collections/Graphe >