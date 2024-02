Figure majeure de la pensée contemporaine, Jürgen Habermas continue d’exercer une influence considérable sur l’ensemble des sciences sociales. Dernier héritier d’une grande tradition inspirée des Lumières, il jouit d’une renommée internationale et a dialogué avec les principaux penseurs de son temps (Adorno, Rawls, Derrida). Il a élaboré une théorie originale, connue sous le nom de l’"éthique de la discussion", qui a totalement renouvelé la philosophie politique. Intellectuel engagé, il est aussi fréquemment intervenu dans les polémiques de l’époque, prenant position sur des sujets aussi divers que la réunification allemande, la place de la religion dans l’espace public, la construction européenne, la bioéthique. Sous le titre L'avenir de la démocratie, la collection Bouquins a rassemblé ses textes essentiels, pour certains peu connus et inédits en français, accompagné d'un grand entretien également inédit où Jürgen Habermas se livre à une relecture en profondeur de son parcours et de ses thèses à la lumière des enjeux d’aujourd’hui.