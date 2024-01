De la guerre civile

La revue Pouvoirs (Seuil) consacre un sommaire à "La guerre civile". La guerre que se font les citoyens entre eux a toujours eu quelque chose de honteux. Il a fallu attendre le xxe siècle pour que la pensée sur la guerre civile se développe et devienne un champ de recherche spécifique. Il faut dire que les conflits armés non internationaux se sont multipliés et qu’un besoin d’analyses renouvelées sur les origines, les ressorts et les conséquences des guerres civiles se fait ressentir. Le volume cherce à identifier l’objet de recherche et les caractéristiques contemporaines de ces conflits.

(Illustr.: Guerre civile libanaise, 1975-1990)