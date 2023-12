Christofle de Beaujeu, Les Amours (éd. Ugo Pais)

Christofle de Beaujeu

Les Amours

Edition scientifique de Ugo Pais

Les Amours de Christofle de Beaujeu, œuvre parue en 1589, est un volumineux recueil de poésie amoureuse mêlant sonnets, élégies, odes et lettres. Riche de références gréco-romaines et de trouvailles poétiques fortes, cet ensemble de textes est à la fois la synthèse des talents poétiques d'un auteur singulier et de trente années d’imitations de Ronsard.

