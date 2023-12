Hyperborea. Revista de ensayo y creación, n° 6

Hyperborea. Revista de ensayo y creación est une revue numérique annuelle portant sur la littérature, l’art et le cinéma publiée par le Laboratoire Texte, image et société [LabTIS], qui fonctionne dans la Sede Andina de l’Université Nationale de Río Negro depuis 2016.

Les sections de la revue reposent essentiellement sur des critères d’un comité de rédaction en étroite relation avec une direction qui réunissent professeurs et chercheurs de l’Université de Río Negro, l’Université de Buenos Aires, l’Université de La Plata, l'Université de Rosario, l'Université Paris Sorbonne, l'Institut de Recherches Bibliographiques de l'Université Nationale Autonome du Mexique, la Commission Nationale de Recherche Scientifique et Technique du Chili [CONICYT] et le Conseil National de la Recherche Scientifique et Technique de la République Argentine [CONICET]; certains d’entre eux sont aussi traducteurs, écrivains et réalisateurs de films d’auteur.

INDEX

§ Mare Sugenum

https://www.hyperborea-labtis.org/es/Mare_Sugenum

• Martínez Ruiz, Gema. «"Ligeia" como otredad celeste y monstruosa. Interpretación artística de Wilfried Sätty»

• Garber, Klaus. «Motivación y función de la permanencia en el locus terribilis»

• Steinmetz, Jean-Luc. «La prueba por medio de la mujer (Sobre L’Œuvre de Zola)»

• Percia, Violeta. «Del surnaturalismo a Artaud: la revuelta de la poesía moderna contra la imagen de una naturaleza despotenciada»

• Vogelfang, Lucía. «Fotos de familia. El álbum éxtimo de Marguerite Duras»

• Araújo Santos, Neemias. «El espacio natural en la poesía de Alice Oswald»

§ Kino

https://www.hyperborea-labtis.org/es/Kino_LabTIS

• Gabrieloni, Ana Lía. «"All passion spent". Constelaciones del pensamiento en los Cuadernos patagónicos de Narcisa Hirsch»

• Hirsch, Narcisa. «Aigokeros. Cuadernos patagónicos de Narcisa Hirsch (fragmentos)»

• Guzmán, Rubén «"En contra del realismo y a favor de lo real". Entrevista inédita a Alain Robbe-Grillet (1922-2008)»

§ Manet et Manebit

https://www.hyperborea-labtis.org/es/Manet_et_manebit

• Gabrieloni, Ana Lía. «La presencia y la palabra. Nevermore (2021) de Cécile Wajsbrot»

• Wajsbrot, Cécile. «Nevermore (Interludio y capítulo IV)»

§ 41° 9’ S 71° 8’ W

https://www.hyperborea-labtis.org/es/41-9-S-71-8-W

• Ameyalli Sánchez Pacheco, Ilse y Tadeo Pablo Stein. «Dorothy Schons. Nota biográfica»

• Schons, Dorothy. «La influencia de Góngora en la literatura mexicana durante el siglo diecisiete»

§ Afinidades electivas

https://www.hyperborea-labtis.org/es/Afinidades_electivas

• Zori, Paula. «Los espacios blancos en las fotografías. Atlas (2021) y el registro como vacío»

• Lapezatta, Matías. «Convergencias entre planos, miradas y dispositivos. Un libro, complemento del cine expandido»