Pratiques et formes littéraires 16-18 : "Libelles en quête d'auteurs ?"

"Libelles en quête d’auteurs ?"

Sous la direction de

Karine Aʙɪᴠᴇɴ, Delphine Aᴍsᴛᴜᴛᴢ, Alexandre Gᴏᴅᴇʀɴɪᴀᴜx et Adrienne Pᴇᴛɪᴛ

La figure du libelliste est aussi insaisissable que l’est la définition du libelle (petit livre au sens matériel, et/ou pamphlet au sens fonctionnel d’écrit polémique). On reconnaît pourtant facilement les libelles à leurs caractéristiques éditoriales proches (formats stéréotypés, nombre de pages restreint, coordonnées éditoriales minimales, présentation dégradée) et à leur teneur polémique. Mais une autre régularité apparaît : leur auteur est rarement mentionné. Les libelles, parfois définis par la négative comme des « imprimés non-livres » (non-book printed material), pourraient aussi bien être dits « imprimés sans auteurs » (no-author printed material). Ainsi, en dépit de leur grande hétérogénéité à d’autres égards, ils peuvent être interrogés sous un angle commun : comment se construit leur origine énonciative ? Le présent numéro propose de revenir sur la question de la figure du libelliste au miroir de celle de l’auteur, entre le XVIe et le XVIIIe siècles, l’âge d’or des libelles.

Sommaire

Karine Abiven, Delphine Amstutz, Alexandre Goderniaux et Adrienne Petit

Des libelles en quête d’auteur ?

Alexandre Tarrête

Guillaume Du Vair sous la Ligue. Des libelles anonymes aux œuvres signées, l’affirmation d’un auteur

Yann Rodier

« Séditieux » et « perturbateurs de l’ordre public » ! Les libellistes, des auteurs face à la justice et à l’État dans le premier xviie siècle

Annarita Palumu

Relire L’Isle des Hermaphrodites (1605)

Bernard Teyssandier

Pleins feux sur l’auteur : l’Institution du prince du Sr des Yveteaux, libelle d’action ou de réaction ?

Laurence Giavarini

Les mazarinades, le nom de Scarron et le fait littéraire

Adrien Pitor

Enquête de vendeurs. Production, diffusion et destruction des libelles dans le Palais de Paris au xviiie siècle

Stéphanie Gehanne Gavoty

En quête d’une définition : les libelles dans la Correspondance littéraire de Grimm (1765)

Jean-Alexandre Perras

L’écriture des libelles chez Simon Linguet, du droit au journalisme

Linda Gil

Beaumarchais libelliste ?