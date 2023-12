Nous avons le plaisir de vous convier aux journées d'études intitulées « Voies et formes de l'utopie : arts et pratiques de l'imaginaire ». Ces journées, organisées par la Revue Traits-d'Union dans le cadre de son 14e numéro, seront consacrées à l'étude de l'utopie d'un point de vue interdisciplinaire, l'envisageant à travers les pratiques sociales, politiques et artistiques qui s'en revendiquent, ainsi que par les voies et les formes par lesquelles elles se déploient et cherchent à se réaliser.

L'inscription est obligatoire à l'adresse suivante : https://forms.gle/xGLvSiYcfueEULw6A

Vendredi 12 janvier – de 15h00 à 18h00 (uniquement en distanciel)

15h : Connexion et accueil des participant.e.s en ligne

15h15 : Ouverture et introduction

15h30 : PANEL 1 – Les utopies littéraires

Julie Lamote Demeurs (Université Toulouse Jean Jaurès, LLA-CREATIS ; Université de Kanazawa) – Le Fantasme homoérotique, créateur d'utopies temporelles : subversion des espace-temps de la virilité chez Jean Genet et Yukio Mishima

(Université Toulouse Jean Jaurès, LLA-CREATIS ; Université de Kanazawa) – Le Fantasme homoérotique, créateur d'utopies temporelles : subversion des espace-temps de la virilité chez Jean Genet et Yukio Mishima Laura Lafrance (Université Laval) – (Ré)imaginer la société au féminin : féminismes et utopies gynocentriques en science-fiction

(Université Laval) – (Ré)imaginer la société au féminin : féminismes et utopies gynocentriques en science-fiction Vincent Jordan (Université de Sherbrooke) – Des utopies du commun face au présentisme : perspectives croisées

17h : Pause

17h15 : Conférence (à venir)

18h30 : Fin de la journée

Samedi 13 janvier – de 9h à 16h (en hybride : Salle Athéna, Maison de la Recherche de l'Université Sorbonne Nouvelle, 4 rue des Irlandais, 75005 Paris et en visioconférence)

9h : Accueil des participant.e.s/Connexion en ligne

9h30 : PANEL 2 – L'utopie en scène

Léa Romoli (Université Polytechnique Hauts-de-France, LARSH) – Plastique du temps : archéologie utopique de Nebula, de Vania Vaneau

(Université Polytechnique Hauts-de-France, LARSH) – Plastique du temps : archéologie utopique de Nebula, de Vania Vaneau Marie-Reine Mouton (Université de Poitiers, FoReLLIS) – “C'était une très belle erreur.” (Dés)illusion du monde utopique de Captain Fantastic (2016) de Matt Ross

(Université de Poitiers, FoReLLIS) – “C'était une très belle erreur.” (Dés)illusion du monde utopique de Captain Fantastic (2016) de Matt Ross Louise Putov (Université Sorbonne Nouvelle, IRET) – L'Utopie théâtrale de Nikolaj Evreinov face à ses contradictions

11h : Pause café

11h15 : PANEL 3 – Les utopies architecturales et urbanistiques

James Luca Pinel (Université du Québec à Montréal) – Architecture de papier et utopie. Les bâtiments imaginés au service de l'utopie

(Université du Québec à Montréal) – Architecture de papier et utopie. Les bâtiments imaginés au service de l'utopie Lucie Prohin (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) – “Ce que nous demandons n'est pas une utopie” : emplois discursifs de la notion d'utopie chez les acteurs du mouvement des habitations à bon marché (France, fin du long XIXe siècle)

(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) – “Ce que nous demandons n'est pas une utopie” : emplois discursifs de la notion d'utopie chez les acteurs du mouvement des habitations à bon marché (France, fin du long XIXe siècle) Marco Carlotti et Affiavi Christelle Gbado (Sorbonne Université, Laboratoire Médiations) – The Line ou les nouveaux phénotypes de l'utopie urbaine ?

12h45 : Pause déjeuner

14h15 : PANEL 4 – L'utopie au prisme de la philosophie

Quentin Revol (Sophiapol) – Pragmatisme et utopie. Comment rendre les idées de transformation sociale opérantes en démocratie ?

(Sophiapol) – Pragmatisme et utopie. Comment rendre les idées de transformation sociale opérantes en démocratie ? Laëtitia Riss (Université de Namur ; Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) – Démentir l'apocalypse. Parole d'utopiste

(Université de Namur ; Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) – Démentir l'apocalypse. Parole d'utopiste Francis Haselden (Université de Rennes) – Miniature et utopie : la puissance de l'infiniment petit

15h45 Conclusion

16h Pot de fin de journée