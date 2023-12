Soulèvements populaires dans les Andes. Regards croisés Pérou, Équateur, Colombie, Chili (Paris)

Un an après les soulèvements dans les Andes péruviennes, cette journée d’études aura pour objectif de revenir sur les différentes modalités et représentations des mobilisations et de la violence politique dans la région andine. Il s’agira d’aborder depuis une perspective pluridisciplinaire et comparatiste le cas du Pérou, de l’Équateur, de la Colombie et du Chili à l’aune des sciences sociales, la littérature et les arts. Outre les tables rondes, la journée comptera avec une projection-débat de vidéos en langue quechua et une exposition de photos.

Programme

Samedi 20 janvier 2024

14:00 - 21:00

Inalco, 65, rue des Grands Moulins, Paris, 75013 - Amphithéâtre 3 et Hall 2

(interventions en espagnol)

14h Accueil - Amphithéâtre 3

14h15 Introduction - Amphithéâtre 3

César Itier (Inalco), Valérie Robin Azevedo (Université Paris Cité) et Tania Romero Barrios (Université Paris 8)



14h30h-16h Luttes sociales, répression et impunité en Amérique latine - Amphithéâtre 3

Association TEJE, Salomé Cárdenas Muñoz (EHESS), Carla Granados Moya (IHEAL) et Manuel Suzarte (IHEAL)

Discutante : Valérie Robin Azevedo (Université Paris Cité)



16h-17h15 Recherche et création pour la transformation des conflits - Amphithéâtre 3

Fernando Garlin Politis - poésie des arts désarmés (Université Paris Cité), Laura Lema Silva - projet Sanaduría (IPP) et Tania Romero Barrios - projet Warmikuna (Université Paris 8)

Discutante : Morgana Herrera (Université Sorbonne Nouvelle)

Co-organisation : Institut Pour la Paix (IPP)



17h15-18h30 Projection-débat : Parole(s), images et langues autochtones - Amphithéâtre 3

Vidéos diffusées sur les RSN des mobilisations andines en quechua

César Itier (Inalco)

Discutante : Tania Romero Barrios (Université Paris 8)



Miguel Gutiérrez Chero : vidéo de présentation de ses photos sur les manifestations et la répression étatique à Ayacucho.

Lecture simultanée de poésie en quechua et en espagnol.



18h30-19h Visite guidée de l’exposition - Hall 2

· “Las venas abiertas de Ayacucho”, Miguel Gutiérrez Chero

· “L’éternel retour de la violence”, Vera Lentz

· “Paroles de la paix”, Fernando Garlin Politis, Laura Lema Silva et Tania Romero Barrios

Pause café - Association Amériques- Hall 2



19h-20h30 Nouvelles écritures de la violence au Pérou - Amphithéâtre 3

Fabiola Pinel, Danza entre cenizas (2022)

Rafael Salgado, De silencios y otros ruidos (2022)

Diego Trelles Paz, La lealtad de los caníbales (2024)

Discutante : Françoise Aubès (Université Paris Nanterre)

20h30-21h Clôture - Hall 2

Groupes de danse TUSUY et Raíces andinas de Ecuador

Organisation :

César Itier (Inalco, CERLOM)

Valérie Robin Azevedo (Université Paris Cité, URMIS)

Tania Romero Barrios (Université Paris 8, LER/CERLOM)

Crédits photo Miguel Gutiérrez Chero