Eidôlon, n°134 : « Sages lecteurs et/ou galopins farceurs : visions contrastées de l'enfance » (dir. Florence Boulerie et Cristina Panzera)

L'enfant devient-il plus sage par la lecture? L’accès aux livres et aux pratiques de lecture a pu être considéré comme une étape indispensable dans le parcours de formation qui mène de l’enfant à l’homme pleinement épanoui. Mais le livre, particulièrement quand il est associé à l’éducation et à l’école, symbolise la transmission d’un ensemble de valeurs, de croyances, d’idéologies qui peuvent parfois correspondre à des formes de contrôle, voire d’embrigadement. Faut-il alors donner raison au polisson qui se détourne des livres, ou les détourne, au profit de ses amusements, échappant ainsi à l’emprise d’un monde adulte normé et liberticide? L’enfant sage lecteur et son contre-modèle, le galopin farceur, forment deux aspects de la représentation de l’enfance que ce volume interroge, confronte… et remet aussi en question, éclairant sous un angle nouveau l’histoire de la lecture enfantine. Du Moyen Âge à l’époque actuelle, de la statuaire médiévale aux comic-strips, de l’Histoire sainte à la fiction cinématographique, les articles ici recueillis questionnent finalement le rapport de l’adulte à l’enfant dans la pédagogie, la littérature et les arts occidentaux, en termes de liberté, d’inventivité et d’adaptabilité à l’environnement naturel et social, renversant certains stéréotypes de bonne conduite.