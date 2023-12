Séance du webinaire Ttépic : Anna Street  (université du Mans), «  Scén-eau-graphies à l'ère de l'Anthropocène »

Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine séance du webinaire du groupe interuniversitaire Théâtre & Transitions : écologie profonde, intelligence collective (Ttépic).

Le programme Ttépic entend mettre en œuvre les idées d’intelligence collective et d’ouverture intersectorielle dans ses propres pratiques scientifiques pour questionner la manière dont le théâtre, comme potentiel activateur de transformation, peut participer aux appropriations sensibles des paradigmes de l’écologie profonde et de l’intelligence collective.

Le webinaire est un espace accessible à toutes et tous au service d’objectifs communs. Il accueille et fédère des chercheuses, des chercheurs et des artistes de différentes disciplines (arts du spectacle, géographie, physique, biologie, agronomie, droit, sciences de gestion, anthropologie, histoire, sciences politiques, philosophie, littérature et autres arts) dans un esprit de décloisonnement et de collaboration, pour aborder des questions d’éco-poétiques et d’arts participatifs.

La séance aura lieu le Lundi 15 janvier 2024 de 15h à 16h30.

Nous accueillerons Anna Street (MCF en études théâtrales à l'université du Mans) pour une contribution intitulée « Scén-eau-graphies à l'ère de l'Anthropocène ».

Cette séance propose d'explorer le tournant vers l'eau dans les arts de la scène contemporaine. Traçant d'abord l'histoire entre le théâtre et l'eau, nous allons se plonger dans la multiplication récente des engagements artistiques avec l'élément aquatique ainsi que dans les croisements avec la philosophie post-humaniste afin d'examiner si l'eau peut servir de modèle conceptuel et esthétique pour une nouvelle éthique écologique.

Anna Street est MCF en études théâtrales à l'université du Mans. Elle a obtenu son double doctorat à Sorbonne Universités et à l'Université du Kent à Canterbury après un Masters en philosophie à la Sorbonne. Traductrice de dix volumes dans la collection Les Petits Platons, ses publications comprennent également les volumes coédités Inter Views in Performance Philosophy (Palgrave 2017), Genre Transgressions : Dialogues on Tragedy and Comedy (Routledge 2023), ainsi que des articles sur la comédie et la philosophie et, plus récemment, sur le théâtre des immigrés et des réfugiés. Co-convocatrice du réseau "Performance Philosophy" et coordinatrice du projet "Performing Water", ses recherches actuelles portent sur le rôle du non-humain dans l'art et la performance, notamment celui de l'eau.