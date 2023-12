Cahiers de philosophie de l'université de Caen, n° 60 : "Narration et sens" (dir. Pierre Fasula)

Qu'il s’agisse de la narratologie dans le sillage du formalisme russe puis du structuralisme, ou de travaux comme ceux de Paul Ricœur utilisant la théorie du récit sur le terrain de l’historiographie et de l’identité personnelle, les développements classiques sur la narration, littéraires et philosophiques, sont bien connus. Ce sont pourtant d’autres pistes, plus contemporaines, qui sont empruntées dans ce dossier. La première réside dans la prise en compte d’autres traditions et perspectives, longtemps négligées au profit des seules narratologie et herméneutique, à savoir: les théories de la réception et de la lecture, aussi bien dans leur traitement littéraire (Jauss, Iser, Picard, Jouve) que philosophique, notamment phénoménologique (Ingarden); une philosophie analytique qui n’a pas accordé moins d’importance à la narration – de son rôle dans l’historiographie à la question du narrateur au cinéma (Carroll, Currie, Livingston, Wilson); ou encore les sciences cognitives (Vermeule, Naccache). La seconde est celle de la prise en compte de la diversité des arts: loin de se cantonner à l’art de l’écriture, le concept de narration a un usage tout autant dans le cinéma, l’opéra, la musique ou encore dans les jeux vidéo. Dans quelle mesure existe-t-il une narration propre à chacun de ces arts? Et s’il en est une, dans quelle mesure permettait-elle en retour de faire apparaître d’autres aspects de la narration?

Sommaire :

Dossier

Pierre Fasula

Introduction [Texte intégral]

Bernard Gendrel

Sens et plaisirs de la forme narrative [Texte intégral]Meanings and Pleasures of the Narrative Form

Pierre Fasula

Pauvreté de la narration ? [Texte intégral]Poverty of Fiction?

Patricia Luce Limido

L’acte de lecture, entre sens et vérité [Texte intégral]The Act of Reading, Between Meaning and Truth

Claudio William Veloso

Fictions neuroscientifiques : FIC news ? [Texte intégral]Note de lecture en marge de Lionel Naccache, Le cinéma intérieur. Projection privée au cœur de la conscience, Paris, Odile Jacob, 2020Neuroscientific Fictions: FIC News?

Maud Pouradier

L’opéra, genre mimétique ou diégétique ? [Texte intégral]Opera: Mimesis or Diegesis?

Guillaume Schuppert

Le narrateur cinématographique implicite [Texte intégral]Une fausse bonne idéeThe Implied Film Narrator. Not Such a Good Idea

Alexis Anne-Braun et Alexandre Declos

Interactivité de la fiction, fictions de l’interactivité [Texte intégral]Interactive Fictions and Fictions of Interactivity

Monroe C. Beardsley

Que se passe-t-il dans une danse ? [Texte intégral]

Varia

Maryse Dennes

Gustav Chpet et la révolution [Texte intégral]Gustav Chpet and the revolution