Eidôlon, n° 134 : "Sages lecteurs et/ou galopins farceurs : visions contrastées de l'enfance"

Articulation originale de deux représentations traditionnelles de l’enfance, l’enfant sage et le polisson, autour de leur rapport à la lecture, ce volume composé de contributions de littéraires, d’historiens de l’enfance, des arts et de l’éducation, remet en question certains clichés éducatifs et quelques idées reçues sur l’enfance, en entraînant son lecteur à la redécouverte des icônes médiévales comme des comic-strips du XXe siècle, en passant par les classiques pour la jeunesse, des Malheurs de Sophie à Pinocchio.

