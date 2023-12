Trans-, 2023 : "Recycler les mots" (dir. Maéva Boris & Luca Penge)

De janvier à juin 2022, ce séminaire de doctorant-e-s a, soutenu par la revue littérature générale et comparée TRANS-, le CERC et l'ED120 (Sorbonne Nouvelle), a accueilli chaque mois des jeunes chercheur-euse-s en littérature française et comparée. Sous le titre "Recycler les mots", le dossier réunit un ensemble d'études aux contextes linguistiques et historiques variés et dont le point commun est de porter toujours sur le réemploi d'un mot spécifique : les enjeux y sont aussi bien politiques - quand le mot en question soulève des implications identitaires ou sociologiques - que métalittéraires - quand c'est cette fois un concept littéraire qu'il s'agit de remanier.

Recycler les Mots

Séminaire de jeunes chercheuses et chercheurs. Première édition 2021-2022

Recycling Words. Seminar for young researchers, first edition 2021-2022

Sous la direction de Maéva Boris et Luca Penge

Maéva Boris et Luca Penge

Introduction [Texte intégral] 19 novembre 2023

Lucas Kervegan

« Ce que vous avez voulu nommer mon classicisme » : du recyclage d’un concept d’histoire littéraire par Francis Ponge sous l’Occupation [Texte intégral]

‘‘What you choosed to call my classicism’’: Francis Ponge’s recycling of a literary history notion during the German Military Administration in France“Quello che avete voluto chiamare il mio classicismo”: il riciclo di un concetto di storia letteraria da parte di Francis Ponge sotto l'occupazione

Maéva Boris

Recycler une étiquette générique, du narratif au dramatique: le cas du théâtre épique chez Bertolt Brecht [Texte intégral]

Recycling a generic label: a study case on Bertolt’s Brecht epic theater

Noemi Linardi

Muḫannaṯ : quand recycler les mots défait et refait les genres [Texte intégral]

Muḫannaṯ: when recycling words makes and unravels gendersMuḫannaṯ, quando riciclare le parole fa e disfa i generi 16 décembre 2023

Victoria Garrido y Saez

L’adjectif « féministe » dans le discours politique espagnol : de la marge au conformisme (1975-2022) [Texte intégral]

El adjetivo « feminista » en el discurso político español: de la marginalidad al conformismo (1975-2022)The adjective « feminist » in the political speeches : from marginalization to conformism (1975-2022) 16 décembre 2023

My-Linh Dang

Qui sont les Việt Kiều d’aujourd’hui ? Recyclages et réusages du mot parapluie désignant la diaspora vietnamienne. [Texte intégral]

Who are the Việt Kiều of today? Recycling and reusing the umbrella word referring to the Vietnamese diaspora.Chi sono i Việt Kiều di oggi? Ricicli e riusi della parola ombrello riferiti alla diaspora vietnamita. 15 décembre 2023

Anne-Charlotte Wallyn-Duguet

Coup de foudre à Isma, Crébillon néologue [Texte intégral]

« Coup de foudre » in Isma, Crébillon neologist 16 décembre 2023

Marie de Toledo

Le recyclage métapoétique de la matière poétique : le traitement de l’ivoire dans la description des portes des songes chez Homère, Virgile et leurs commentateurs anciens [Texte intégral]

Recycling Metapoetically a Poetic Matter: the Treatment of Ivory in the Description of the Gate of Dreams in Homer, Vergil and their Ancient CommentatorsEl reciclamiento metapoético de la materia poética: el tratamiento del marfil en la descripción de la puerta de los sueños en Homero, Virgilio y sus comentadores antiguos 16 décembre 2023

Luca Penge

Et ex Arcadia fugio. L’inflexion dystopique de l’Arcadie dans la littérature et la télévision contemporaines [Texte intégral]

Et ex Arcadia fugio. The dystopian inflection of Arcadia in contemporary literature and television.Et ex Arcadia fugio. L’inflessione distopica dell’Arcadia nella letteratura e la televisione contemporanee 19 novembre 2023

Emma Gazano

Pirater l'avion, quelques cas de recyclages idiomatiques par l'écriture dans le ciel de Robert Filliou [Texte intégral]

Highjacking the plane, a few cases of idiomatic word-recycling using skywriting with Robert Filliou