ThéPARis-France. Les Théâtres en France sous l’Ancien Régime : transversalité des pratiques, circulation des personnes, enjeux esthétiques et poétiques (Paris)

Après un cycle de trois séminaires (2019-2022) consacrés à l’exploration des phénomènes de circulation et de transversalité des pratiques entre les théâtres parisiens, le programme de recherche ThéPARis a présenté en 2023 un nouveau séminaire qui a élargi son périmètre d’enquête à l’ensemble du territoire français : ThéPARis-France.

L’édition 2024 entend poursuivre l’étude de la circulation des personnes, des idées et des pratiques dans l'ensemble du territoire français sous l'Ancien Régime, afin de comprendre quel type de relation s’instaure entre les scènes théâtrales à plusieurs niveaux géographiques : en premier lieu, le lien entre centre et périphérie, dans un mouvement centrifuge (Paris-provinces) et son contraire ; deuxièmement, les dynamiques existantes entre théâtres et compagnies au sein d’une même ville ; en dernier, la relation entre théâtres de différentes villes et régions. Le défi majeur posé par cette enquête réside dans la reconstitution du répertoire, à ce jour beaucoup moins connu que celui des théâtres parisiens. Il est donc essentiel d’effectuer une recherche approfondie de sources primaires (textes dramatiques, partitions, iconographie, etc.).

La question de la matérialité des salles est aussi un élément incontournable pour la compréhension du type de répertoire joué (notamment dans le cas d’adaptations d’œuvres venant d’ailleurs). Un autre élément central est l’identification des mouvements des personnes (auteurs, interprètes, techniciens), afin de retracer l’évolution de leur parcours professionnel et l’impact qu’il a eu sur les pratiques théâtrales des différents lieux de « passage ». Le travail mené durant la première édition de ThéPARis-France nous a conduits à explorer différentes réalités théâtrales hors de la capitale et plus particulièrement les activités dans des villes comme Lyon, Toulouse, Marseille, Nantes. Des résultats et des perspectives inédits ont émergé, grâce aussi au partenariat et à la collaboration avec les chercheurs des différentes institutions impliquées.

Cette nouvelle édition éclairera d'autres aires géographiques : Montpellier, Bordeaux, Lille, Nice, aussi bien que d'autres aires linguistiques (breton et occitan). Enfin, tout en respectant le principe de transversalité qui guide l'approche du programme ThéPARis, les interrogations s'élargiront également aux scènes théâtrales et musicales non payantes, pour analyser et évaluer la circulation de formes, de genres, de personnes en dehors des circuits commerciaux du théâtre français d'Ancien Régime.

I. Jeudi 18 janvier, Université Paul-Valéry Montpellier 3,

Salle des colloques 2, 14h-18h

Présidents de séance

Jennifer Ruimi (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

Franck Salaün (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

Intervenants

Marine Roussillon (Université d’Arras), Le Ballet des Incompatibles (Montpellier, 1655) : théâtre et politique

Bénédicte Louvat (CELLF, Sorbonne Université), Ronan Calvez (Centre de recherche bretonne et celtique, Université de Brest), Documenter par le paratexte la représentation de corpus breton et occitan

Patrick Taïeb (Université Paul-Valéry Montpellier 3), Le dossier Grand-Théâtre de Bordeaux dans la base Dezède et le référencement des genres lyriques

II. Mardi 13 février, Paris, Sorbonne Université,

Salle des Actes, 14h-18h

Présidents de séance

Sophie Marchand (Sorbonne Université)

Julien Goeury (Sorbonne Université)

Intervenants

François Rémond (Sorbonne Nouvelle), Le Voyage comique : circulation des interprètes et des pratiques farcesques dans l’espace français de l’âge baroque

Jinhan Tan (Sorbonne Université), Le théâtre imprimé et la vie théâtrale à Lyon dans les années 1650 : une étude de cas sur La Conversion de saint Paul, tragi-comédie (1655)

Barbara Nestola (CESR-CMBV), La première troupe d’opéra en France (1669-1672) : provenance géographique, formation et statut social des chanteurs

III. Jeudi 7 Mars, Versailles,

CMBV, 10h30-16h30

Présidentes de séance

Tiphaine Karsenti (Université Paris-Nanterre)

Théodora Psychoyou (Sorbonne Université-IReMus)

Intervenants

Emanuele De Luca (Université Côte d’Azur, CTELA), Introduction à l’histoire du spectacle du Comté de Nice, perspectives transversales et transfrontalières

Jorge Morales (Sorbonne Université), Les séjours de Maurice de Savoie à Nice (1642-1652). Enjeux esthétiques et théâtraux des circulations artistiques et musicales

Peter Nahon (CNRS, CESR-CMBV), Réemplois d'airs de Lully dans la liturgie juive de Provence vers 1690

Cindy Pédelaborde (IUT Bordeaux-Montaigne), De Véretz à Aiguillon. Opéras et divertissements lyriques durant l’exil des Ducs d’Aiguillon

Suzanne Rochefort (Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines), Des circulations à la médiatisation : les tournées Paris-provinces des comédiens et comédiennes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle

IV. Mercredi 27 Mars, Lille, Université de Lille,

salle des Conseils B1.149, 14h-18h

Présidente de séance

Camilla Cederna (Université de Lille)

Intervenantes

Caroline Grapa (Université de Lille), La première de Mahomet ou le fanatisme de Voltaire à Lille, le 25 avril 1741

Bianca Maurmayr (Université de Lille), Ludivine Panzani (Université de Lille), Des coulisses au devant de la scène : enjeux professionnels et identitaires des danseuses en province (XVIIIe siècle)

Mathilde Aigouy (Sorbonne Université), Le Drame pastoral sur la Naissance de Jésus-Christ (Paris, Labassé, 1741), une pastorale occitane méconnue.