Interculturel Francophonies, n° 44 : "Polar francophone ou la pensée d'une dynamique hybride" (dir. Andrea Calì)

Le n. 44, nov.-déc. 2023 d'Interculturel Francophonies, revue semestrielle sur les cultures et littératures nationales d'expression française, publiée par l'Alliance Française de Lecce (Italie) et dirigée par Andrea Calì (Università del Salento), vient de paraître. Cette livraison, coordonnée par Adama Togola (Université McGill), est consacrée au Polar francophone ou la pensée d'une dynamique hybride.

Ce numéro d’Interculturel Francophonies étudie les différentes formes d’hybridité qui caractérisent le polar d’Afrique francophone, de la Caraïbe et du Maghreb. Consacrant des formes hybrides et transversales par le fait même qu’il est transgénérique, transculturel et translinguistique, le polar francophone interroge à la fois les limites du genre auquel il appartient et rend poreuses les frontières entre la littérature dite « lettrée » et celle dite populaire. Il contribue incontestablement au renouvellement de l’écriture romanesque francophone. Regroupant les chercheurs de divers horizons, ce numéro montre comment l’hybridité du polar francophone se manifeste aussi par la sélection des faits qui marquent l’actualité sociale, politique et culturelle francophones, grâce à la précision chronologique de certains événements réels. Il constitue un apport majeur à la connaissance du polar d’Afrique francophone, de la Caraïbe et du Maghreb, dans la mesure où il permettra de baliser l’ensemble de la fiction policière de ces trois grandes régions de la Francophonie.

Sommaire

Adama Togola, Le polar francophone ou la pensée d’une dynamique hybride

Émeline Pierre, Les préoccupations écologiques du polar de la Caraïbe francophone

Sylvère Mbondobari, Versions et variations du roman policier francophone: configurations ethnologiques dans l'œuvre de Moussa Konaté

Adama Togola, Tension générique et jeu de piste littéraire dans 90 jours avec Vandel d'Awa Tamboura

Yves Chemla, Janis Otsiemi: dire le politique dans le polar

Kodjo Attikpoé, Formes et enjeux du polar pour la jeunesse en Afrique francophone

Bouchra El Alaoui, Le jeu de dédoublement dans L'inspecteur Ali de Driss Chraïbi

Saadia Dahbi, L’inspecteur Ali de Driss Chraïbi: un San-Antonio aux couleurs du pays

Aziza Benzid, La part du mort de Yasmina Khadra: désir d’enquête ou de mémoire?

Yves Chemla, Du dingue au vertueux: changement de récit chez Yasmina Khadra