La base de données collaborative "Dire l’éloquence (1750-1850)" vient recenser les textes écrits sur l’éloquence et la rhétorique entre 1750 et 1850 – et même, en réalité jusqu’à la fin du XIXe siècle. Il ne s’agit pas d’une collection de discours, mais bien de métadiscours : tout ce qui, durant un siècle et demi, a été dit à propos de la rhétorique et de la notion d’éloquence, définie à la fois comme art de l’argumentation et comme performance oratoire – en somme, "l’art de penser et de s’exprimer", pour reprendre les mots écrits par Germaine de Staël précisément l’année du passage d’un siècle à l’autre, dans De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales (1800). Outre la recherche par auteur, le site permet des requêtes par genre oratoire (l’éloquence académique ; l’éloquence et l’école ; l’éloquence judiciaire ; l’éloquence littéraire ; l’éloquence politique ; l’éloquence professorale ; l’éloquence sacrée) ; par période (1750-1789 ; 1789-1815 ; 1815-1830 ; 1830-1850 ; après 1850…). Lorsque l’ouvrage est numérisé, le visiteur trouvera un lien vers l’exemplaire numérique de Gallica, et/ou une commande pour accéder directement au fichier PDF. La base de données est collaborative : il est possible d’y ajouter une fiche auteur, une œuvre et un résumé, avec ou sans extrait(s).