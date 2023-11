Le récit des musées

Conserver les objets reste certes une des missions pre­mières du musée, mais aujourd’hui il ne s’agit plus tant de transmettre un patrimoine matériel qu’un ensemble de récits qui font société. Le musée cristallise des enjeux contem­porains. On lui a confié la lourde charge d’écrire une histoire col­lective, souvent au service d’une culture nationale — comme hors du temps et des remous de l’actualité — tout en recueillant des paroles singulières. Mais ce récit culturel est désormais contesté, dans ses contenus et sa forme même. Magali Nachtergael nous invite à nous poser la question : Quelles histoires s’écrivent dans les musées ? Récits, contre-récits et fabrique des imaginaires (MkF éd.) Entre la curation et le storytelling, les récits qui se reconfigurent, se réagencent, se recomposent dans les images, les savoirs et les expériences partagés, participent d’un patrimoine nouveau — un post-patrimoine où les récits oraux et les communautés éphémères d’auditeurs font et défont les histoires. Ce post-patrimoine est celui du musée aujourd’hui, un musée aux murs mobiles, qui laisse place à des récits instables et de imaginaires nouveaux.

(Photo: Musée de la civilisation de Québec)