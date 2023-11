Poétique 194

Le nouveau sommaire de la revue Poétique, à retrouver en librairie comme en ligne via Cairn, offre une double mise au moint sur le phénomène de la métalepse, narrative et visuelle (Laurent Demoulin et Seiji Marukawa), des réflexions sur l'écriture palimpsestueuse de Beaumarchais (Shelly Charles) ou de Laclos (Christophe Martin), des propositions sur les phénomènes énonciatifs chez Glissant (Michèle Monte) ou Quignard (Maxime Cartron), ou encore sur l'incise attributive dans le discours indirect libre (Jean-Daniel Gollut et Joël Zufferey).

