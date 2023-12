Le directeur de la photographie Henri Alekan est une légende. Des studios du muet aux dérives de Wim Wenders, des audaces de Jean Cocteau au minimalisme de New Order, de La Bataille du rail à Austerlitz en passant par La Belle et la Bête et Vacances romaines, d'Anna Karenine à La Belle Captive, il a éclairé beaucoup d'images inoubliables de ce siècle.

En près de 60 ans de carrière, Henri Alekan aura été le complice de Jean Renoir, Abel Gance, Marcel Carné, Jean-Pierre Melville, William Wyler, René Clément, Jules Dassin, Joseph Losey ou Amos Gitaï… Les éditions de La Table Ronde font paraître un nouveau volume de textes d'Henri Alekan : Le Vécu et l'Imaginaire, une promenade sur les rives de l'histoire du septième art. Fragments de vie, souvenirs sélectifs, ces récits apportent un éclairage particulier sur le hors champ des plateaux de cinéma, après Des lumières et des ombres, véritable traité de la lumière qui nous fait partager une vie de réflexion et de méditation, au gré des tableaux qu’il a étudiés et des films qu’il a éclairés.