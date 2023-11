La revue Po&sie fait paraître un numéro double, d'ores et déjà accessible en ligne via Cairn. Au sommaire : un hommage à Jean-Luc Parant, six poètes d'Amérique du Nord, des textes sur l'Ukraine, sur le désir de voir, et une conférence de M. Deguy prononcée à l'ENS en 1979 restée inédite.