Quels profits intellectuels y aurait-il à penser le phénomène de sérialité narrative à partir d’un corpus non borné historiquement ? Qu’apprendrions-nous en traitant dans un même sommaire des œuvres antiques, médiévales, modernes et contemporaines ? Dans le prolongement d’un colloque ayant eu lieu à Genève en janvier 2023, le prochain numéro de Fabula-LhT : littérature, histoire, théorie assemblera des contributions portant sur les formes de sérialité narratives comme phénomène culturel, dans une perspective de littérature globale : sous le titre "Sérialités narratives. Pour une approche décloisonnée des fictions au long cours", ce nouvel appel voudrait promouvoir une approche décloisonnée de la complexité narrative et des outils conceptuels forgés pour rendre compte de la création sérielle ; il s’adresse donc à des spécialistes des fictions de toutes les périodes historiques et de tous les espaces culturels et linguistiques et dans les différents médias (littérature, bande dessinée, cinéma, télévision).