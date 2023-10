Irene Calamai

Le Mythe de Chopin (XIXe-XXe siècles)

Paris, Classiques Garnier, coll. "Perspectives comparatistes", 2023

En s'appuyant sur un vaste corpus de documents rédigés aux XIXe et XXe siècles par des auteurs français et francophones, ce travail étudie les procédés littéraires qui ont construit le « mythe de Chopin » et analyse les qualificatifs attribués au musicien, suivant les principes de la sémantique historique...

Fabula vous invite à découvrir la table des matières...