Argumentation et analyse du discours, 31 | 2023

"Approches textuelles et discursives de la littérature"

Sous la direction de Ruth Amossy et Dominique Maingueneau

Dominique Maingueneau Introduction : L’énonciation littéraire, entre texte et discours

[Texte intégral]Literary enunciation: between text and discourse

Jean-Michel Adam Variations textuelles et discursives d’un souvenir d’enfance d’Albert Cohen

[Texte intégral]Textual and discursive variations of a childhood memory of Albert Cohen

Michèle Monte Entre auteur et locuteurs, l’énonciateur textuel : concept inutile ou figure-clé ?

[Texte intégral]Between author and speakers the text enunciator: useless concept or key figure?

Amina Houara Des hommes sans qualités ? Parlures et stratégies auctoriales dans les Propos rustiques de Noël Du Fail

[Texte intégral]The Men Without Qualities? The Strategies of Idiolect Reproduction in Noël Du Fail's Propos rustiques

Thomas Franck Énoncer l’émancipation : Points de vue, plans d’énonciation et ethè discursifs chez Madeleine Bourdouxhe



[Texte intégral]Feminine emancipation: Points of views, co-shifting and ethos in the novels of Madeleine Bourdouxhe

Annafrancesca Naccarato Paratopie créatrice et image de soi. Le Mal des fantômes de Benjamin Fondane au prisme de l’analyse du discours

[Texte intégral]Creative paratopy and self-image. Benjamin Fondane’s Le Mal des fantômes through the lens of discourse analysis

Francesco Attruia Élaboration et légitimation de l’identité francophone dans le manifeste littéraire. J’parle mal, pis j’aime ça de Joëlle Préfontaine [

Texte intégral]Construction and legitimisation of the Francophone identity in the literary manifesto. J’parle mal, pis j’aime ça by Joëlle Préfontaine

Christèle Couleau « Ne se dit qu’en parlant des monuments » ? Les hauts et les bas de l’ethos viril de l’écrivain dans la correspondance de Gustave Flaubert et Louise Colet

[Texte intégral]The Ups and Downs of the Writer’s Virile Ethos: The Correspondence of Gustave Flaubert and Louise Colet

Pascale Roux Ethos et style du traducteur. Le cas de Jaccottet traducteur de Leopardi

[Texte intégral]Ethos and the style of the translator. The case of Jaccottet translating Leopardi

Sara Amadori Ethos et scénographie éditoriaux : analyse sémio-discursive de deux réécritures numériques de classiques littéraires

[Texte intégral]Editorial ethos and scenography: a semio-discursive analysis of two digital rewritings of literary classics

Comptes rendus

Romain Benin iMonte, Michèle. 2022. La Parole du poème. Approche énonciative de la poésie de langue française (1900-2020) (Paris : Classiques Garnier, coll. « Investigations stylistiques »). [Texte intégral]

Manon Him-Aquilli Ferron, Benjamin, Émilie Née et Claire Oger (éds).2022. Donner la parole aux sans-voix ? Construction sociale et mise en discours d’un problème public (Rennes : P. U. de Rennes, coll. Res publica). [Texte intégral]

Caroline Ollivier Yaniv Grinshpun, Yana. 2023. La fabrique des discours propagandistes contemporains. Comment et pourquoi ça marche ? (L’Harmattan, coll. Quête de sens). [Texte intégral]