Revue de Littérature Comparée, 2023-2 : "Quelle éthique pour la littérature environnementale ?"

Revue de Littérature Comparée, numéro 2 / 2023 :

"Quelle éthique pour la littérature environnementale ?"

coordonné par Anne Teulade, Gaëlle Debeaux, Audrey Giboux et Charline Pluvinet

Fondée en 1921 par Fernand Baldensperger et Paul Hazard, actuellement dirigée par Pierre Brunel, Daniel-Henri Pageaux et Anne Teulade, la Revue de Littérature Comparée, rédigée en français et en anglais, est une revue à comité de lecture qui a une vaste diffusion internationale. Consacrée aux études comparatistes sur les littératures de l'Europe et du monde, elle en propose des approches historiques, théoriques ou méthodologiques. Trimestrielle, elle fait alterner deux numéros thématiques confiés à un rédacteur en chef, et deux numéros qui accueillent des articles traitant de sujets variés.

Sommaire

Avant-propos

Anne Teulade

Consulter

On ne fait pas de bonne (éco)littérature avec de bons sentiments

Anne-Rachel Hermetet

Résumé Consulter

Un récit sans morale : de certaines vertus de la littérature face à la question environnementale des déchets

Lucie Taïeb

Résumé Consulter

Zootopies littéraires : mises en scène d’une domination renversée (XVIIe-XVIIIe siècles)

Nicolas Corréard

Résumé Consulter

Comment faire monde à l’âge de l’extinction ? Trois contes philosophiques contemporains

Jean-Paul Engélibert

Résumé Consulter

Fictions contemporaines de la forêt : le roman comme espace pour repenser nos modes de vie face à l’avènement de la catastrophe

Gaëlle Debeaux

Résumé Consulter

Théocentrisme et écocentrisme : l’éthique environnementale d’Annie Dillard

Judith Sarfati-Lanter

Résumé Consulter

Du mythe aux sciences et à la cité : les styles changeants de Gaïa

Bertrand Guest

Résumé Consulter

L’environnement au prisme des mythes guarani : « Yñipyru » d’Augusto Roa Bastos

Cécile Brochard

Résumé Consulter

Donner à voir la confrontation des ontologies à travers le roman historique, avec le Canadien Joseph Boyden

Anne Teulade

Résumé Consulter

Avec la terre en héritage, ou l’éthique environnementale du roman amérindien contemporain

Crystel Pinçonnat

Résumé Consulter

—

Mis en ligne sur Cairn.info le 29/09/2023