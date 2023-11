La critique, état des lieux

Dans Crise dans la critique. Une cartographie des studies (Le Bord de l'eau), Isabelle Alfandary dresse un état de la critique contemporaine, désormais organisée en grands champs d’études, les "studies". Chacun des chapitres qui aborde un champ critique (trauma studies, sound studies, queer et trans studies, etc.) le fait depuis les lignes de forces et de fractures qui traversent chacun de ces champs. L’enjeu est de faire voir ces studies comme le site de tensions et de crises de la pensée contemporaine.

Signalons à cette occasion que l'essai précédemment publié sur ce sujet par Anne Chalard-Fillaudeau dans la collection "Libre cours" des Presses Universitaires de Vincennes : Les Études culturelles, est désormais en ligne sur OpenEdition, qui introduit aux études culturelles en France, aux Kulturwissenschaften dans le monde germanique et aux Cultural Studies de par le monde, en rendant compte de leurs apports théoriques et méthodologiques pour l’enseignement en sciences humaines.